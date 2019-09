MotoGP, ad Aragon Marquez conquista la 5.a pole su quel circuito

A leggere la prima fila della griglia di partenza del gran premio di Aragon di MotoGP, si ha quasi l'impressione che Marquez (Honda) e Quartararo (Petronas Yamaha) si siano messi d'accordo per riprendere il duello di Misano dove, rispettivamente, avevano occupato i primi due gradini del podio.

Anche in Spagna Marquez è stato leggermente più veloce e si è preso la pole con il tempo di 1'47.009. Quartararo partirà secondo a 3 decimi, con a fianco la Yamaha ufficiale di Vinales, risultato più lento di un decimo. I tre spagnoli che hanno hanno conquistato il podio di Misano, prenderanno il via nel gran premio di casa nella stessa posizione con cui domenica scorsa hanno tagliato il traguardo.

Apre la seconda fila, in quarta posizione, Jack Miller (Pramac Racing), prima delle Ducati, mentre molto male sono andati i due piloti del team ufficiale, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che, rispettivamente, sono finiti in decima e 15esima posizione.

Sorprendente 5° posto per l'Aprila di Aleix Espargaro, con il team Gresini che è riuscito a portare anche l'altra moto, guidata da Andrea Iannone, a metà classifica, in undicesima posizione. Ultimo posto della seconda fila è occupato dall'altra Yamaha ufficiale di Valentino Rossi.

Carl Crutchlow (LCR Honda), Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) e Joan Mir (Suzuki) completano la terza fila.

Purtroppo, un incidente in FP4 non ha permesso di disputare le qualifiche a Pol Espargaro (KTM), che è stato accompagnato all'ospedale di Barcellona per valutare le condizioni del polso. Difficile che domani possa essere in pista.

La gara di MotoGP, domenica, prenderà il via alle 13:00.