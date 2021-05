"Ci manca il palcoscenico, ci manca il calore della gente, per questo vogliamo in qualche modo regalare un po di allegria a chi ancora non aveva visto il nostro show, al momento solo online, come quasi tutto il resto del mondo dello spettacolo, ma con la speranza di tornare presto sulle scene "in presenza" e con tante novità!".

Lo dichiarano i Fusibili alla vigilia della diretta streaming che andrà in onda Mercoledì 5 Maggio alle ore 22 sulla pagina e sul profilo Facebook dei "Fusibili Cabaret".



I Fusibili ad oltre un anno dall'ultima (ma non ultima) apparizione ufficiale in pubblico e per ravvivare l'interesse verso la cultura, l'intrattenimento e la comicità, propongono il "Fusibili Show" nella sua edizione del 2016 che debuttò nella nuova formazione formata da Salvatore Iacono e Cristian Abbate, presso l'anfiteatro della Locanda del Buon Samaritano di San Cataldo.