Il nuovo EP di Giovanni Galvani si chiama "House EP" ed esce su Petra Beat Records, label italiana che sta dando spazio a tanti nuovi talenti. La bella musica infatti unisce e "House", la title track, è disponibile anche nel remix di Circle Beat, un altro degli artisti di Petra Beat Records. Una voce profonda, un sound ipnotico e un beat che è difficile da dimenticare: "House EP" di Giovanni Galvani arriva alle radici della musica tech house anche nell'altra traccia del progetto, "Bass". Giovanni Galvani è genovese, classe 1993, in console è già molto attivo ed ha diviso il mixer con Maurizio Schmitz (Cocoon Recording) e Bart Skils (Drumcode). I suoi set variano dalla deep house alla techno.



ENGLISH /// Giovanni Galvani - House EP (Petra Beat Records) /// Giovanni Galvani releases on Petra Beat Records a brand new project "House EP". Music always unites talents, and the title track, "House", is available also in a remix by Circle Beat, another of the artists of italian label Petra Beat Records. A deep voice, a special house sound, a simple beat that you simply cannot forget: "House EP" by Giovanni Galvani reaches of heart of tech house music also in "Bass", the other track the EP.

Giovanni Galvani - House EP (Petra Beat Records)

https://www.beatport.com/release/house-ep/2200383

https://www.facebook.com/giovannigalvaniofficialpage