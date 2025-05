«"Dai nonno, racconta!". Un piacevole ricordo..." è il primo libro di Federica Persia, insegnante, pedagogista e oggi dirigente scolastica, che ha trasformato la sua lunga esperienza nel mondo dell'educazione in un'opera letteraria intensa, riflessiva e necessaria. Pubblicato da Gruppo Albatros Il Filo nel 2023, questo breve ma denso racconto attraversa più generazioni per restituire il valore profondo della memoria e della relazione educativa.

Il libro si articola attorno a una narrazione semplice ma ricca di significato: un nonno che racconta alla nipotina episodi della sua infanzia, tra la seconda guerra mondiale e il dopoguerra, tra la vita nei campi e le lezioni in una scuola lontana da quella odierna. Ma quel racconto, apparentemente personale, è in realtà un'occasione educativa, un modo per restituire senso alla storia e ai gesti quotidiani.

La voce del nonno diventa, per la nipote e per il lettore, un punto di riferimento, un modello di trasmissione valoriale che si oppone al consumismo culturale del presente. La fame, la povertà, il rispetto per il cibo, la manualità, il senso del dovere, l'amore per la natura e la famiglia: tutti questi elementi non sono evocati con nostalgia, ma con consapevolezza. Sono proposti come strumenti per ritrovare un equilibrio, per costruire un'educazione più radicata, più empatica.

"Dai nonno, racconta!" è un libro adatto a studenti, insegnanti, genitori, educatori. Perché offre un modello di educazione basato sull'affetto, sulla narrazione, sull'esempio concreto. Non c'è teoria astratta: tutto ciò che viene raccontato è vissuto, testimoniato, filtrato attraverso uno sguardo saggio ma ancora stupito. Le parole del nonno sono spesso intrise di filosofia, citazioni, domande aperte. E la nipotina rappresenta il futuro che ascolta, che impara, che raccoglie l'eredità non materiale, ma morale.

Federica Persia scrive con chiarezza e passione civile. La sua è una prosa educativa che non impone, ma accompagna. Il libro è anche un invito rivolto agli adulti a non perdere l'occasione di farsi maestri affettuosi e credibili, a partire dalla propria storia. E, allo stesso tempo, è un invito ai ragazzi ad ascoltare, a fare domande, a considerare il tempo con gli anziani come un tesoro.

In un'epoca che spesso esclude gli anziani dalla vita sociale, Dai nonno, racconta! restituisce loro un ruolo centrale: quello di testimoni attivi, di educatori naturali, di narratori. E lo fa con rispetto, misura e autenticità. Un libro semplice, ma che lascia il segno.

Informazioni sul libro

Titolo: Dai nonno, racconta!

Autrice: Federica Persia

Editore: Gruppo Albatros Il Filo

Pagine: 112

ISBN: 9788830683808