Fine della relazione tra il cantante emergente Niks e la sua compagna Giulia Tortoioli

Proprio così, oggi è stato comunicato sul profilo del rapper Niks, precisamente nelle Instagram Stories, un messaggio che recita così:

"Io e Giulia ci siamo lasciati, non per scelta mia, mi dispiace così tanto che sia andata così. Chiedo gentilmente un pò di privacy. Grazie. Ciao raga".

Questo il messaggio scritto da @Niks_real sul suo profilo Instagram.

Non manca la risposta della sua ex che risponde dicendo:

"Per tutti quelli che hanno saputo la notizia mia e di Nicholas chiedo semplicemente di accettare e di non giudicare senza sapere i fatti precedenti. Non sono stati sei mesi buttati via, come ho visto che avete scritto. Grazie in anticipo!"

Tutti i fans del famigerato rapper si sono scatenati pubblicando varie foto sui propri profili chiedendo spiegazioni.

Sarà finita veramente o torneranno insieme?