Mick Schumacher, il figlio del 7 volte campione del mondo di Formula 1 Michael, si è laureato oggi in Bahrain campione del mondo in Formula 2, giustificando così a pieno titolo il suo passaggio in F1 dalla prossima stagione alla guida di una Haas.

Il "campioncino" tedesco oggi è arrivato solo 18°, ma i 14 punti in classifica che lo separano dal britannico Callum Ilott, oggi decimo, son più che sufficienti per aggiudicargli il titolo.

Mick Schumacher, 21 anni, a fine gara ha detto di non credere ancora di essersi aggiudicato il titolo, "forse ci vorranno alcuni giorni", ed ha poi ringraziato la squadra, rammaricandosi anche per la prestgazione odierna, non proprio esaltante.

Schumacher, infatti, nelle prime fasi di gara era tra i primi, ma per problemi di gomme ha dovuto rientrare ai box. Tornato in pista ha comunque fatto registrare il giro più veloce.

La gara in Bahrain è stata vinta dal giapponese Yuki Tsunoda, terzo nel mondiale dietro a Schumacher e Ilott. Anche Tsunoda il prossimo anno dovrebbe approdare in Formula 1alla guida di un'AlphaTauri, anche se il passaggio non è ancora stat formalmente ufficializzato.

Infine, il russo Nikita Mazepin, che dal 2021farà compagnia a Schumacher alla guida di una Haas, ha concluso la gara odierna al nono posto, quinto nel mondiale.