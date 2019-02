16 febbraio, Trapitaly fa scatenare LIBE Winter Club di Como

LIBE Winter Club - Como presenta Trapitaly, un nuovo party dedicato a chi ama Reggaeton, Hip hop e ovviamente Trap. E' il sound urban, quello che fa ballare ed emozionare il mondo in questo periodo.

LIBE sarà allestito per l'occasione: nuove scenografie, intrattenimenti, performance con tante trapgirl, con le sonorità più hype del momento nella scena urban e come accennavamo sonorità Reggaeton, Hip hop e Trap, pure quella italiana.

In console ci sono i bravi dj resident di LIBE, Jahn e Keys, mentre i guest sono quelli del party Trapitaly.

In seguito al grande successo dell'estate 2018, Lido di Bellagio ha deciso di regalare al proprio pubblico una nuova esperienza, all'insegna di grandi party ed emozioni senza fine: LIBE Winter Club (Ex Made Club Como). A due passi dal centro di Como, in Via S.Abbondio, 7 per l'esattezza... da fine settembre 2018, LIBE Winter Club fa ballare tutti i weekend, in una struttura storica che ha fatto sognare intere generazioni, in collaborazione con brand consolidati come m2o, MTV e tante nuove realtà. Il gruppo Lido di Bellagio conferma la volontà di offrire un servizio di qualità curato nei minimi dettagli, non solo nel periodo estivo, ma dodici mesi l'anno, per creare un rapporto di costante fiducia con tutti gli amici affezionati e desiderosi di sano divertimento. LIBE Winter Club 2018-2019...

Evento Facebook con tutti i dettagli

https://www.facebook.com/events/341083800079450/

