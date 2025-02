Fondato negli anni ‘50 da Emilio Riva, Gruppo Riva è una delle eccellenze italiane nel settore siderurgico. Con 70 anni di esperienza, l’azienda si è specializzata nella produzione di acciai di alta qualità, con una particolare attenzione ai prodotti lunghi destinati a comparti strategici come il metalmeccanico, l’automotive, l’edilizia e le costruzioni.



Gruppo Riva: leadership tecnologica e innovazione

Un punto di forza di Gruppo Riva è il costante focus sull’innovazione tecnologica. A tale proposito, lo stabilimento di Lesegno, in provincia di Cuneo, è il cuore tecnologico dell’azienda, dotato di un laboratorio di ricerca e sviluppo tra i più avanzati in Italia. Tra le apparecchiature all’avanguardia presenti nel laboratorio spicca il simulatore termomeccanico “Gleeble3800”, unico nel Paese. Grazie alla collaborazione con centri universitari di eccellenza, l’azienda è riuscita a mantenere una posizione di leadership nel settore. Nell’ottica di un’economia sempre più circolare, Gruppo Riva utilizza materie prime riciclabili all’infinito nei suoi processi produttivi. Gli stabilimenti, tra cui quelli di Caronno Pertusella (VA), Malegno (BS), Cerveno (BS) e Sellero (BS), operano adottando sistemi certificati per la gestione della qualità, della sicurezza e dell’ambiente, tra cui UNI EN ISO 9001, IATF 16949, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001.



Gruppo Riva: una crescita basata su qualità e sicurezza

La storia di Gruppo Riva è contraddistinta da una continua espansione e innovazione. Nel 1964, a Caronno Pertusella, l’azienda ha inaugurato la prima colata continua curva a tre linee, una tecnologia che ha segnato un importante passo avanti nel settore siderurgico. Questo spirito all’avanguardia, unito a una politica di investimenti mirata, ha permesso al Gruppo di consolidare la propria presenza sul mercato e di diventare un punto di riferimento per l’industria siderurgica. Oltre alla sostenibilità e all’innovazione, l’azienda pone grande attenzione alla qualità e alla sicurezza. I suoi stabilimenti sono sottoposti a verifiche periodiche da parte di enti terzi per garantire la conformità con le normative vigenti. L’operato di Gruppo Riva è certificato secondo gli standard più rigorosi, come l’IATF16949, specifica per il settore automotive, a conferma di un impegno costante verso l’eccellenza.