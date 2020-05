Da indiscrezioni di Palazzo sembra che Dario Franceschini, capo delegazione nel Governo per il Partito Democratico, abbia chiesto a Conte un rimpasto di Goveno da versi entro fine giugno.

La ministra più di tutti presa di mira dal Partito democratico è Lucia Azzolina.

La stessa viene accusata di agire troppo in solitaria e soprattutto perché ha creato un fortissimo malcontento tra i precari che non ha precedenti. Tante le categorie di precari che accusano la Azzolina di accanimento, tra questi i docenti di Terza Fascia, i maestri Diplomati Magistrali, gli ITP etc.

Alla notizia, vari gruppi di precari su facebook hanno esultato.