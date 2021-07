Sono stati 1.391 (ieri erano stati 1.400), i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, si è passati dai 208.419 di ieri ai 143.332.

Di conseguenza, la percentuale di contagiati in rapporto al numero dei tamponi effettuati varia dallo 0,67% di ieri allo 0,97% odierno. Il totale dei contagiati dal virus è stato finora di 4.269.885.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 41.081 (ieri 41.015 ). Tra i positivi, 161 i ricoverati in terapia intensiva, come ieri, con un incremento di 6 nuovi pazienti nelle ultime 24 ore, 1.134 sono i ricoverati con sintomi (ieri 1.147), mentre sono 39.786 le persone in isolamento domiciliare (ieri 39.707 ).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 4.102.420.

Oggi sono 7 i decessi, con il totale che sale a 127.775.

Al 10 luglio sono 57.409.238 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 90,3% delle 63.602.603 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 13 tra regioni e P/A. Infine, sono finora 23.620.191 (il 43,73% della popolazione sopra i 12 anni) le persone residenti in Italia a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.