La politica di oggi è peggiorata rispetto a quella della Prima Repubblica. Non ha conosciuto nessun miglioramento, ha continuato a navigare nella corruzione, come dicono le cronache giudiziarie, usa i soldi pubblici per fini personali, con l'aggravante che i partiti odierni stanno mostrando tutta la loro incapacità di guidare il nostro Paese e di farlo emergere dal limbo in cui si trova da almeno tre decenni.

La breve stagione di Mani Pulite, che negli anni Novanta debellò la Prima Repubblica con il tutto il suo apparato democristiano, fu un errore in tal senso. Perché fu un evento davanti al quale nessuno si chiese quale classe politica avremmo avuto quando la bufera che i giudici milanesi avevano scatenato sarebbe passata. E' vero: era diffusa una vasta rete di corruttela. I magistrati avevano cominciato a perseguirla. Ma è anche vero che i politici di allora erano degli statisti che sapevano come far crescere una nazione giunta, negli anni Ottanta, a diventare la quinta potenza economica mondiale.

Gli italiani che contestarono violentemente Craxi, bersagliandolo con un lancio di monetine, forse adesso rimpiangono non solo lui ma anche i vari Andreotti, Fanfani, Cossiga, Moro. Personaggi che, se pur discutibili dal punto di vista morale, erano comunque riusciti a far emergere l'Italia dalle macerie della seconda guerra mondiale. Quel sistema politico, se pur corrotto, era un sistema ricco che lavorava a pieno regime e che adesso è sparito per lasciare il posto a una classe politica che, oltre a essere corrotta, è pure inetta e incompetente.

La corruzione politica nel nostro Paese andava sicuramente sconfitta. Ma forse sarebbe stato meglio ripulire quel sistema in modo graduale anziché demolirlo con una furia giudiziaria di inaudita violenza, sostituendo i politici di allora con i vari Renzi, Zingaretti, Letta, Salvini, Boldrini, Meloni, Carfagna, Gelmini, Taiani, Brunetta. Molti dei quali non provengono da una specifica scuola di formazione politica, ma che sono stati scelti da un popolo sfiduciato e presentati da partiti che non hanno nulla a che vedere con i movimenti di massa del passato la cui assenza viene adesso rimpianta perfino dai giudici che li abbatterono.