Chadia Rodriguez sul palco del LIBE Winter Club di Como

Tra i nuovi talenti della scena trap / hip hop ed elettronica italiana, Chadia Rodriguez si sta facendo notare velocemente. Classe '98, origini spagnole e marocchine, carica di quell'attitudine sfrontata tipica delle rapper americane, Chadia Rodriguez è l'interprete di "Sister (Pastiglie)", singolo già di grande successo pubblicato da Doner Music (la label di Big Fish). Su Instagram ha già oltre 300.000 follower ed il suo EP "Avere 20 anni" è un successo conclamato.



Chadia Rodriguez sabato 26 gennaio 2019 per un party già molto atteso organizzato in collaborazione con Touch Down Ibiza, Chadia Rodriguez fa scatenare LIBE Winter Club - Como. Qui è già stato protagonista sul palco qualche settimana fa Gemitaiz, un altro rapper in crescita verticale. Il 26 gennaio come dj resident in console ci sono Jahn e Keys. Al microfono invece c'è Alle Torelli.

In seguito al grande successo dell'estate appena trascorsa, Lido di Bellagio ha deciso di regalare al proprio pubblico una nuova esperienza, all'insegna di grandi party ed emozioni senza fine: LIBE Winter Club (Ex Made Club Como). A due passi dal centro di Como, in Via S.Abbondio, 7 per l'esattezza... da fine settembre, LIBE Winter Club fa ballare tutti i weekend, in una struttura storica che ha fatto sognare intere generazioni, in collaborazione con brand consolidati come m2o, MTV e tante nuove realtà. Il gruppo Lido di Bellagio conferma la volontà di offrire un servizio di qualità curato nei minimi dettagli, non solo nel periodo estivo, ma dodici mesi l'anno, per creare un rapporto di costante fiducia con tutti gli amici affezionati e desiderosi di sano divertimento. LIBE Winter Club 2018-2019...



LIBE WINTER CLUB

Via S. Abbondio, 7 - Como

www.facebook.com/LibeWinterClubComo/