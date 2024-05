Il caso di Emanuela Orlandi è reso ancora più difficile da risolvere perché della ragazza non è mai stato ritrovato il cadavere. Un handicap che in caso contrario avrebbe quanto meno permesso un'autopsia per capire le cause della morte e per rivelare eventuali tracce da far esaminare dalla Scientifica per poter risalire al colpevole.

Il mancato ritrovamento del corpo di Emanuela Orlandi accentua ancora di più la convinzione che il responsabile della sua sparizione sia qualcuno vicino alla famiglia Orlandi. A dirlo non siamo noi, ma è il giornalista Pino Nicotri che, dopo aver smantellato una a una tutte le piste sballate su uno dei case cold più intrigati della storia italiana, ha puntato decisamente verso la pista amicale e parentale che per una ragazza di 16 anni appare la più plausibile.

Sul perché il corpo di Emanuela non sia mai stato ritrovato, Nicotri è chiaro: “Quando ci sono casi di abusi finiti male, soprattutto quando vittima e carnefice si conoscono, ci sono due motivi per cui si tenta di occultare il cadavere: il primo naturalmente è che si vuole evitare la galera, mentre il secondo è la vergogna. La vergogna per aver tradito la fiducia di qualcuno. In questo caso la fiducia della famiglia Orlandi, perciò si fa sparire il corpo e tutto il resto".

Nicotri ha citato l'esempio di Stefania Brini, una ragazza di 17 anni scomparsa sempre a Roma nel 1984. Come nel caso di Emanuela Orlandi, anche Stefania aspettava l’autobus a piazza Cavour per andare al liceo. Passò suo zio, Mario Squillaro, che la prelevò con un furgoncino per darle un passaggio a scuola. Invece, la portò a casa sua, vicino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, e dopo aver tentato di violentarla la uccise con un colpo di pistola alla testa.

Dopodiché scavò una fossa nel pavimento di casa con un martello pneumatico e vi nascose il cadavere della nipote, ricoprendo tutto con il cemento. Per sviare le indagini, Squillaro pensò pure di inscenare un rapimento con richiesta di riscatto ai genitori della ragazza. Questi-che non erano certo dei fessi-accettarono ma all’appuntamento per il pagamento si presentarono con la polizia che arrestò Squillaro. L'uomo, sottoposto a interrogatorio, confessò l’omicidio della nipote. Se non avesse confessato, la fine di Stefania sarebbe probabilmente ancora ignota. Il caso è stato risolto perché lo zio ha ceduto.

Come fa notare Nicotri e come abbiamo citato nei nostri articoli, fu lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, il primo a ventilare l’ipotesi del rapimento quando non c’era assolutamente nulla che lo facesse pensare. In questo caso, però, gli Orlandi ci credettero e non si è capito ancora il perché, visto che Ercole Orlandi era un semplice messo pontificio e non certamente un industriale con palazzoni di proprietà. Nel primo lancio battuto alle ore 16 e 21 del 24 giugno 1983, quindi meno di quarantotto ore dopo la scomparsa di Emanuela, l’Ansa scrisse che "i familiari e i colleghi del padre (…) temono un rapimento".

Se questo riguarda il passato, stessa cosa è successa più di recente. Il caso più clamoroso è stato il delitto di Avetrana. Sabrina Misseri aveva preso appuntamento con la cugina Sara Scazzi per recarsi al mare. Dopo una ora in cui la cugina non si era ancora recata all'appuntamento, Sabrina Missero già aveva ipotizzato un rapimento. Cosa assurda se si tiene conto che in rapimenti devono essere mirati a richieste che sono quasi sempre di estorsione, cosa difficile da pensare per una famiglia, quella di Sara Scazzi, che non era certo ricca. E infatti, le indagini degli inquirenti permisero, dopo appena pochi giorni, di scoprire che Sara Scazzi era morta, uccisa dalla stessa cugina e dalla zia per una questione di rivalità passionale, occultando il suo corpo, con l'aiuto del padre, in un pozzo prima di parlare di rapimento.

Entrambe, madre e figlia, si son beccate l'ergastolo, mentre l'assassino di Emanuela Orlandi è riuscito per una serie di sfortunate coincidenze a farla franca, malgrado che il pm Sica fosse convinto che si trattasse non di uno sconosciuto, ma di un "adulto molto vicino alla ragazza". Chissà se la Commissione Parlamentare d'Inchiesta che è cosa buona e giusta si porrà questi interrogativi o si metterà a correre dietro ai mille e mille fantasmi all'ombra del Colosseo per rivolvere un bel nulla.