Il sound ed il design degli speaker Pequod Acoustics continuano ad essere 'al centro della scena' italiana ed internazionale.



Dopo la collaborazione con Benny Benassi ed il suo Panorama, che ha portato in tutto il mondo grazie al web la bellezza di Venezia, dell'Arena di Verona e di tante altre location mozzafiato, dopo la partnership con Kawasaki Puccetti Racing per il Campionato Mondiale Superbike, ecco un'altra bella notizia per chi vuol sentire forte il sound della nuova scena musicale.



Il suono degli artisti selezionati per JÄGERMUSIC LAB 2021, il format nato per scoprire i nuovi talenti della musica elettronica italiana e avvicinarli al grande pubblico, è stato diffuso da casse Pequod Acoustics.



L'occasione, da martedì 5 a sabato 9 ottobre 2021 è stata #SAVETHENIGHT, una mostra multi-creativa dipinta digitalmente per sostenere e celebrare il mondo della notte presso lo spazio Areapergolesi a Milano. Il supporto tecnico dell'evento è stato curato da RdaPro, distributore italiano del marchio.



#SAVETHENIGHT è di una campagna internazionale nata nel 2020 ideata e promossa da Jägermeister con il fine di sostenere il mondo della notte e destinata direttamente al finanziamento dello sviluppo di nuovi progetti creativi e di artisti che hanno mantenuto viva la nightlife attraverso il loro lavoro. Con questo piano sono stati sostenuti, ad oggi, oltre 500 progetti creativi, aiutando più di 1.500 artisti tramite il "Meister Found" permettendo di organizzare oltre 2.500 "Meister Drop-In" e "Meister Class", le lezioni virtuali gratuite tenute da alcuni dei migliori musicisti, baristi e artisti di tutto il mondo.



Grazie allo JÄGERMUSIC LAB 2021, #SAVE THE NIGHT è stata declinata in un'installazione full- immersion dipinta digitalmente attraverso 3D mapping e oltre 20 milioni di pixel e luci per raccontare un viaggio totalizzante nel mondo della notte che prende spunto dall'album "TO THE OTHER SIDE" del duo di dj italiani The ReLOUD, tramite una video art exhibition ideata e creata da The ReLOUD stessi in collaborazione con Sergio Pappalettera e il team di Sugo Design, menti creative dietro tour di Jovanotti, Mace, Guetta, Garrix solo per nominarne alcuni, al fine di celebrare il concept dell'edizione JägerMusic Lab 2021 e l'iniziativa globale della nightlife community.

Nella foto Ostro: https://pequodacoustics.com/ostro





http:// www.pequodacoustics.com