sono sempre chiesta come si sceglie un outfit, ogni giorno vedo sul web tante proposte da parte di youtuber, capaci di raccontare tante nuove storie di stile, moda, etc., ma chi è che fa la moda, loro oppure le aziende? E’ così che inizia la mia chiacchierata con una blogger di invogamagazine, che ogni volta che propone un nuovo articolo riesce sempre ad arrivare dritto al cuore del lettore. I suoi articolo cono,piacevoli, interessanti e soprattutto molto utili!

Oggi mi parla di un’azienda interessante, la Pinko, che personalmente non conosco benissimo. Ho visto qualche abito qua e là per negozi, ma mai con attenzione. Proprio lei, con il suo articolo, mi accompagna in una nuova dimensione, fatta di classe ed eleganza, ma anche allegria e gioventù, visitando alcuni abiti della nuova collezione proposta proprio per queste vacanze di Natale, che ci vedrà, a suo dire, colorate e anche sensuali!

Tra gli abiti corti, spiccano quelli in tessuto tecnico stretch con scollo a cuore e maniche off-shoulders. Taglio a V sul corpetto davanti e gonna dal volume fluido. Foderato. Chiusura con zip invisibile nel centro dietro. Attira l'attenzione anche il maxi abito a portafoglio in marocaine di viscosa con scollo a V incrociato e maniche lunghe a righe con polsino a volant. La gonna lunga è costruita con maxi balze che alternano tinta unita e lavorazione a righe. Foderato nel bustino e nella gonna, maniche in semitrasparenza. Chiusura con laccetto laterale in vita.

Da non dimenticare poi l’ABITO IN SATIN BICOLORE, lungo, senza maniche, dal volume scivolato e femminile dall’effetto asimmetrico, arricciato sul davanti. Ecco io ve ne ho proposto solo alcuni, tanto per darvi l’idea...

