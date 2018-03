Paul Jockey: arriva "Funky Nassau" (by Kumusic)

Il dj producer italiano Paul Jockey ha pubblicato da poche ore su Route75 Records la sua "Funky Nassau". Il brano, decisamente house, è prodotto con Sean Finn e contiene un featuring di Ruben Coco. Il brano esce in esclusiva su Beatport ed è perfetto per far ballare mezzo mondo in attesa dell'arrivo ufficiale della primavera e poi dell'estate 2018... Tra i tanti altri, negli anni Paul Jockey ha creato progetti di successo come Criminal Vibes. Nella sua lunga carriera Paul Jockey ha pubblicato musica con label importanti come Street King, Work Records, D-Noy Muzik, Deeperfect, S2G Productions, Loud Bit Records, Black Lizard, Spinnin' Records, Jango Music e tante altre.

Paul Jockey da tempo collabora con Kumusic, promo-advertising company italiana che tra i suoi clienti conta soprattutto artisti, label, club, management ed agenzie di booking. L'agenzia promuove la visibilità dei suoi clienti e della loro attività attraverso un network italiano ed internazionale capace di generare nuove opportunità di business. In altre parole Kumusic è un promo service su misura, promuove la visibilità e la percezione dei prodotti dei propri clienti. http://kumusic.it

Paul Jockey, Sean Finn feat. Ruben Coco - Funky Nassau

https://soundcloud.com/route75records/paul-jockey-sean-finn-feat-ruben-coco-funky-nassau

https://www.beatport.com/release/funky-nassau/2228137