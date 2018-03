24 marzo, Gigi D'Agostino al Nikita #Costez di Telgate (BG). Gli altri party targati Costez...

Sono in programma due top party al Nikita #Costez di Telgate (BG) a fine marzo: Il 24 marzo torna il mitico Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino è tra i dj italiani più importanti di sempre, un simbolo delle sonorità anni '90 che oggi come ieri fa emozionare con i suoi dj set... Il ritorno al Costez è un evento già molto atteso. Con quasi 2 milioni e 700mila fan su Facebook, Gigi D'Agostino è un vero mito del mixer. Anzi, molti lo chiamano maestro. Il suo nome, insomma, è sinonimo di divertimento, elettronica e groove. Ovviamente, in console, ripropone il suo sound traversale e i suoi grandi successi, tra cui spicca l'eterna "L'amour Toujours". Ma la sfilza di hit prodotte da Gigi D'Agostino è lunga e conta capolavori del ritmo e/o della melodia come "Another Way", "Elisir", "The Riddle", "La Passion", "Coca & Avana", "Bla Bla Bla", "Cuba Libre", "Tecno Fes"... E' musica perfetta per far saltare e pure emozionare il pubblico del Nikita #Costez di Telgate (BG), uno spazio in forte crescita dal punto di vista dei numeri e della qualità degli eventi proposti.

La sera prima, invece, il 23 marzo, all'Hotel Costez di Cazzago (BS), si balla e ci si rilassa con ala consueta formula easy che fa iniziare il weekend con il sorriso (ingresso libero e consumazione facoltativa). Al mixer c'è Antonio Viceversa, che sa sempre come far divertire, mentre alla voce arriva Mapez.

Sabato 31 marzo invece al Nikita #Costez - Telgate (BG) c'è l'ennesimo party Vida Loca. Vida Loca propone in alcuni dei top club italiani un mix vincente di reggaeton, hip hop, pop e dancehall. Il binomio Costez - Vida Loca è un successo assoluto da tempo. L'impatto scenografico della festa è ormai vicino quello dei party ibizenchi più teatrali e mozzafiato: musica dal vivo, co2, costumi ed effetti scenici che sanno stupire, immensi cubi che danno una nuova atmosfera alle diverse location che ospitano la festa. Chi vive uno show Vida Loca difficilmente non resta a bocca aperta. Questa volta al mixer c'è Tommy Luciani, mentre al microfono c'è Luca Bad.



