Xiaomi Black Shark 2 presentato ufficialmente: uno smartphone da gaming interessante... anche per chi non è un gamer

Da qualche anno, all'interno del mondo degli smartphone si è formata una nuova nicchia, quella dei dispositivi pensati per i gamers.

Molte aziende hanno provato a conquistare la propria fetta di mercato e tra queste c'è anche Xiaomi. E proprio oggi l'azienda cinese ha presentato lo Xiaomi Black Shark 2.

Questo smartphone è stato progettato specificatamente per i gamers e, quindi, ha molte caratteristiche interessanti per quella particolare fascia di utenti. Tuttavia lo Xiaomi Black Shark 2 può essere considerato una valida alternativa anche da tutti coloro che gamers non sono.



Di seguito le sue caratteristiche principali:

CPU: Qualcomm Snapdragon 855

GPU: Adreno 640

RAM: 6/8/12GB

Memoria interna: 128/256UFS 2.1

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou

Fotocamera posteriore: doppia (12MP + 12MP, teleobiettivo), flash LED

Fotocamera frontale: 20 MP, f/2.0

Batteria: 4000 mAh con supporto per la ricarica rapida

Lettore di impronte digitali sotto il display, USB di tipo C, sistema di raffreddamento tramite liquido