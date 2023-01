Il nuovo singolo del dj producer italiano Federico Costantini è "Anybody". Interpretato dalla voce di Davis Mallory e pubblicato da Deep Woods, la label della dj producer tedesca Pretty Pink, è un brano perfetto per far ballare il mondo in dj set nei top club e pure tra playlist e radio show. Il ritmo è ipnotico, l'arrangiamento essenziale ed efficace. La voce maschile fa il resto, lasciando il giusto spazio alla cassa della batteria, quella che dà sempre il tempo sul dancefloor.



Oltre 200.000 follower su Instagram, Federico Costantini oggi vive e lavora a Londra. Dopo aver imparato a suonare il piano e a produrre musica elettronica quando era molto giovane, ha fatto ballare come dj alcuni dei top club di Roma, la sua città. Ha già pubblicato la sua musica su label di riferimento come 2Dutch, EGO Music, Teamwrkm Future House Cloud, Mood Records e molte altre. Tra i top dj che hanno supportato le sue tracce ci sono Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero, R3hab, Fedde Le Grand (...). Nel gennaio 2020 ha suonato per la prima volta al Ministry of Sound di Londra proprio accanto a Fedde Le Grand e da allora è un regular guest di questo club. Nella sua vita precedente, Federico Costantini è stato un attore di grande successo, poi ha scelto la musica.



Federico Costantini & Davids Mallory - Anybody

deepwoods.fanlink.to/iuBM



Federico Costantini su Instagram

https://www.instagram.com/costaxmusic