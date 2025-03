Il governo Meloni dopo due anni e mezzo di gestione della cosa pubblica ha collezionato solo un campionario di scelte politiche disastrose, di scontri con la magistratura, di deriva economica, di censura dei media, di giornalisti spiati abusivamente, di indagati, di giravolte della premier in Italia e all’estero.

Due anni e mezzo di esecutivo Meloni. Due anni e mezzo di fischi e di fiaschi. Lo dicono i fatti e i dati, non lo dicono le chiacchiere di una premier che va avanti a colpi di retoriche sventolate tra salotti televisivi diretti da conduttori genuflessi e interviste alla stampa prezzolata. Questi due anni sono stati un incubo. Il trasferimento dei migranti in Albania è stato un bluff, ma è costato un miliardo di euro. Soldi che potevano servire per un migliore Welfare sono stati gettati al vento. L’Autonomia Differenziata voluta dalla Lega è stata smontata dalla Consulta, mentre la Cassazione ha dato disco verde al referendum per l’abrogazione totale della riforma Calderoli, e il Premierato tanto decantato dalla Meloni è uscito dal libro dei sogni politici.

Continuando il viaggio nelle macerie ci imbattiamo in un massacro politico. Il governo ha cancellato l’abuso d’ufficio. Ha messo il bavaglio ai giornalisti e agli intellettuali che danno fastidio al regime. Esige la riforma della separazione delle carriere che indebolisce la magistratura e assoggetta i giudici all’esecutivo, perché è inconcepibile che ci sia un potere indipendente che leva il sonno ai corrotti e ai collusi con la mafia. Il governo ci lascia un anno economicamente lacunoso. Il Pil è inchiodato a numeri vicino allo zero virgola. L’occupazione cresce, ma con salari da fame e con contratti precari. La produzione industriale è ferma a un palo, ma in cambio abbiamo raggiunto il record di famiglie e di minori in povertà assoluta.

E’ finita qui? Macché! La terza Manovra del governo Meloni ha inasprito la legge Fornero, rimandando l’età pensionabile a dopo i funerali. Si è pensato ad aumentare gli stipendi dei parlamentari ma non si è messo un euro su sanità e istruzione. L’epoca di Meloni finora è stata all’insegna di manifestanti bastonati, ritorno dei tifosi del fascismo, scioperi contro una Manovra pericolosa, trasporti perennemente in ritardo con buona pace per il ministro Matteo Salvini che, assolto per il sequestro di migranti, adesso vuole tornare al Viminale per riprendere la sua crociata contro il flusso migratorio perché la Lega senza retoriche razziste starebbe fuori dal Parlamento. E poi liti sulle liti nella maggioranza sulle tasse sugli extra profitti delle banche, sulla cittadinanza ai figli degli immigrati, sui conflitti in Ucraina.

L’ultima batosta è la sentenza della Corte di Cassazione che ha obbligato il governo a risarcire i migranti bloccati sulla nave Diciotti da quel “gran genio” di Salvini e che ha sollevato l’indignazione della premier. Indignazione per cosa? Hai privato della libertà di movimento persone che per giorni sono rimaste ferme in mezzo al mare, sull’imbarcazione di una Ong trasformata in una prigione galleggiante e ti lamenti pure? Un governo che guarda con orrore le condanne risarcitorie, ma non comprende che avrebbe potuto scongiurarle ed ha pure la pretesa di addossarle alle vittime, difetta di qualsiasi nozione giuridica, economica e pure umanitaria.