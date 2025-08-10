L’Italia ha ricevuto venerdì scorso dalla Commissione europea, il pagamento della settima rata del PNRR pari a 18,3 miliardi di euro, che porta a oltre 140 miliardi di euro la somma complessivamente incassata.

Il pagamento segue la valutazione positiva della Commissione, adottata lo scorso 1° luglio, conseguente al raggiungimento di 64 obiettivi, distinti in 31 milestone e 33 target, tra i quali figurano importanti riforme come la legge sulla concorrenza, le misure per velocizzare i pagamenti della Pubblica Amministrazione e la revisione del servizio civile universale.

Si tratta dell’ermetismo obiettivo raggiunto dal nostro paese, grazie all’oscuro ma preziosissimo lavoro di Tommaso Goti? Che ha raccolto la pesantissima eredità lasciata dal ministro Raffaele Fitto. Il nostro paese consolida il primato in tema di risorse ottenute e di fondi spesi in tutta Europa. Basti pensare che il mese scorso la commissione europea ha tagliato 1 miliardi di euro di fondi alla Spagna per inadempienze in merito alla riforma da attuare.

Tra gli obiettivi conseguiti con la settima rata figurano numerosi investimenti strategici tra cui l’implementazione delle infrastrutture di trasmissione dell’energia elettrica (SA CO I.3 e Tyrrhenian link), il potenziamento della flotta di autobus e di treni a emissioni zero per il trasporto regionale, dei nodi metropolitani e dei principali collegamenti nazionali, la riqualificazione di molte stazioni ferroviarie, oltre a misure significative per la cybersicurezza e per una migliore gestione delle risorse idriche.

Di particolare rilievo in campo Salute l’attivazione delle Centrali Operative Territoriali (COT), che hanno superato il target europeo delle 480 previste, il conferimento di 55.000 borse di studio agli studenti meritevoli meno abbienti per l’accesso all’Università, di 7.200 borse di dottorato nei settori della ricerca, della PA e della cultura e di 6.000 borse di dottorato innovative dedicate alle imprese.

"L’incasso della settima rata fa seguito alla presentazione della richiesta di pagamento dell’ottava rata che, nei prossimi mesi, consentirà all’Italia di superare quota 153 miliardi di euro, circa il 79% della dotazione finanziaria complessiva del Piano, a riprova del conseguimento di tutti gli obiettivi programmati.

L'approvazione da parte della Commissione europea all'erogazione della settima rata

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), pari a 18,3 miliardi di euro, in seguito al conseguimento di tutti gli obiettivi previsti", conferma il primato dell'Italia nell'attuazione del Piano". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Si tratta di un risultato importante, che conferma l'efficacia del lavoro svolto in questi mesi con determinazione, serietà e spirito costruttivo. Avanti così. Per un'Italia sempre piu' forte e protagonista", ha concluso soddisfatta la premier.