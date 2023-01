Nella giornata di ieri, 30 gennaio, a Bagheria è stata danneggiata una targa in memoria di Pietro Busetta, ucciso in un agguato mafioso quasi 40 anni fa.

La targa era stata collocata nel giardino di piazza Vittime della mafia nei pressi di piazza Garibaldi, di fronte alla settecentesca Villa Palagonia; non è chiaro se agenti atmosferici o balordi abbiamo l'abbiano fatta cadere.

La notizia è stata resa nota dal Leo Club, e dai familiari di Pietro Busetta.

«Questo è lo scempio che capita quando si abbassa l’attenzione, quando si pensa che tutto ormai è passato» - scrive il nipote omonimo di Pietro Busetta - «Grazie al Lions Club e a tutte quelle persone oneste che lottano per riportare l’attenzione su questo tema, per riportare l’attenzione su mio nonno e per far sì che la “memoria” non vada mai persa. Oggi lo Stato e tutti gli organi d’informazione ricordano la conclusione del maxi processo: penso sia doveroso ricordare anche le vittime innocenti, mietute dalla mafia per provare a sovvertirne le sorti, invano fortunatamente».

Un'altra targa in memoria di Busetta, è caduta a causa delle cattive condizioni climatiche e dell'usura del piedistallo di legno; l'amministrazione comunale di Bagheria, ha escluso, in tal caso, l'azione di danneggiamento ad opera ignoti.

La targa che, fortunatamente, non si è rotta, stata accuratamente riposta presso gli uffici diretti dalla dirigente Laura Picciurro che si è subito adoperata per preservarla e predisporre le pratiche per la nuova ricollocazione.

Si tratta della targa installata davanti l’ex Palazzo di Giustizia di Bagheria, edificio appartenuto allo stesso Busetta, dove adesso sono ospitati gli uffici dell’Assessorato alla Solidarietà Sociale del comune.

L'amministrazione comunale bagherese, in un comunicato stampa diramato oggi, 31 gennaio, ha reso noto che interverrà immediatamente per ripristinare la corretta collocazione delle targhe ponendo maggiori elementi di protezione a sicurezza delle stesse.