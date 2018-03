Si è spento Luigi Necco, storico volto di 90° minuto

“Milano chiama, Napoli risponde".

E' morto a Napoli all'età di 83 anni Luigi Necco, giornalista Rai noto soprattutto per essere stato uno dei volti storici della trasmissione sportiva 90° minuto.

Nato nel quartiere Sanità, ha saputo, grazie allo sport e non solo, portare la simpatia di Napoli nel mondo. Necco è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli, stroncato da un'insufficienza respiratoria.

E' stato per 15 anni il corrispondente da Napoli per 90° minuto, guadagnandosi un posto nell'immaginario collettivo dell'epoca per i suoi collegamenti a fine partita dallo stadio San Paolo negli anni di Maradona e degli scudetti.