FERRINIS - SALE

Non è un'estate come tutte le altre. Svuotare la mente da tutti i pensieri per ricaricare le batterie per poi ripartire non è facile. Per fortuna, alla musica giusta, alla canzone perfetta per rilassarsi e poi ripartire, ci hanno pensato i Ferrinis, con il loro nuovo singolo "Sale", powered by Head Studios.

Il video del brano mette energia. Pieno di ragazze e ragazzi che si divertono, feste in riva al mare, amori che nascono, tramonti e feste da vivere tutte d'un fiato, cita "Una notte da leoni". E regala a "Sale" la giusta atmosfera.

" 'Sale' è una ballad reggaeton nata pensando al divertimento e alla spensieratezza, un po' come un'altra nostra canzone, 'Balla con la luna' ", raccontano Mattia e Maicol Ferrini, ovvero i Ferrinis, giovani fratelli musicisti classe 1998 e 1997. "La musica sale, ma il sale è anche quello del mare. Vorremmo semplicemente che questa canzone aiutasse tutti a lasciarsi alle spalle i problemi, per ballare nelle calde sere estive", spiegano due giovani artisti che hanno la musica nel sangue fin da bambini.

Fin da quando erano piccoli, infatti, per i due fratelli Ferrini, la voglia di fare musica, in particolare dance, è cresciuta arrivando fino all'adolescenza e oltre. Con il passare del tempo, hanno deciso di fermarsi per un po', senza mai però lasciare del tutto da parte la passione per le sette note.

E' durante la quarantena del 2020 che Mattia e Maicol Ferrini hanno iniziato a fare sul serio. E questa volta, più decisi che mai, hanno dato vita ai Ferrinis. Iniziano a scrivere diversi testi come "Balla con la luna", uscita nel giugno dello scorso anno, che esprime un concetto di libertà: la voglia di divertirsi e non pensare alla situazione attuale che ci circonda.

Nell'estate 2021 ecco finalmente "Sale", che arriva dopo un bel riscontro da parte del pubblico del primo singolo e di altri brani usciti successivamente, fa fare ai Ferrinis un altro passo verso il loro obiettivo. "Vogliamo fare musica per tutti, perché la musica non ha età", spiegano. Sono solo all'inizio della loro carriera, ma la direzione sembra essere quella giusta.

FERRINIS - SALE

https://linktr.ee/Ferrinis

FERRINIS

www.instagram.com/ferriniis/

www.facebook.com/ferrinis/

www.youtube.com/channel/UCq0wqR-W6mgA95x-V0Uy3cA

https://open.spotify.com/artist/2UwNSz5vtNseqUFSXtVlGO

https://music.apple.com/it/artist/ferrinis/1519921635

HEAD MUSIC STUDIOS

https://headmusicstudios.com