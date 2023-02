La crociata neofascista contro la democrazia è ufficialmente partita. Dalle chiacchiere si è passati ai fatti. Con buona pace di chi parlava di un fascismo morto e sepolto. Mettendo da parte i pasticci compiuti finora dal Governo, va riconosciuta alla destra l'onestà di non nascondere le sue intenzioni, ma di cavalcarle alla luce del sole, sbattendo in faccia all'opinione pubblica la natura vera e genuina del suo estremismo.

L’esibizione sguaiata di Giovanni Donzelli in Parlamento non è stato un attacco all'opposizione, è stato un attacco alla democrazia. Il “delfino” di Meloni ha usato carte riservate per intimidire gli oppositori, facendoli passare per amici dei terroristi, contestando il diritto costituzionale di compiere delle ispezioni in carcere per valutare le condizioni dei detenuti, anche se socialmente pericolosi, senza per questo essere visti come amici di anarchici e i brigatisti.

“Vogliamo sapere da che parte state-ha sbraitato Donzelli -se dalla parte dello Stato o dei terroristi”. Una domanda che potrebbe essere rimandata al mittente, chiedendogli da che parte si è schierata la destra, se dalla parte dei cittadini onesti o della borghesia corrotta, per limitare le intercettazioni in ubbidienza a Silvio Berlusconi, che portava in Parlamento un complice dalla mafia come Marcello Dell'Utri e cenava con il mafioso Vittorio Mangano.

Ma al di là di questa osservazione che metterebbe in seria difficoltà il deputato di Fratelli d'Italia, resta la gravità di una vera e propria azione intimidatoria compiuta nelle aule del Parlamento, luogo di democrazia e non di violazione dei segreti d'ufficio. Una trasgressione della Costituzione inventata in tempi bui per dare un minimo di regole a un Paese sempre in bilico tra democrazia a autoritarismo. Il colpo basso di Donzelli è stato aggravato dall'appoggio del ministro della Giustizia Carlo Norbio e dal silenzio sia Giorgia Meloni sia di Sergio Mattarella, che qualcuno chiede cosa faccia al Quirinale se non interviene nemmeno quando si mette in pericolo la Costituzione.

L'unica voce che si è alzata contro il camerata Donzelli è stata quella del ministro Guido Crossetto, che ha parlato di un Donzelli "fuori di testa per accusare l'opposizione di terrorismo". E mentre Crossetto bacchettava il collega, il resto della destra approvava la legge sulle Autonomie Differenziate, barattando uno degli obiettivi della Lega con il presidenzialismo tanto gradito ai neofascisti, che puntano ad abbatter l’autonomia del Parlamento, l’autonomia della giustizia e la libera informazione.

Il Governo Meloni getta sempre più la maschera, ammesso che l'abbia davvero indossata in campagna elettorale quando urlava slogan patriottici secondo uno stile caro al Duce. Le scelte politiche del Governo non si basano solo sulle stretta alle intercettazioni, ma sulla stretta alla Costituzione antifascista. E' questo il vero obiettivo di chi non ha mai digerito la Resistenza, la cacciata dei dittatori e la formazione di una Repubblica vista come nemica dai Donzelli.