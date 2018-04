13 aprile, Les Folies du Plaisir celebra il 25esimo anniversario con Flower Power al Made Club di Como

Venerdì 13 aprile 2018 lo storico party house "Les Folies du Plaisir" celebra il suo 25esimo anniversario con una one night unica ed irripetibile al Made Club di Como. La festa è Flower Power. E' dal lontanissimo 1993 che questa organizzazione fa ballare house e dintorni in zona Como. Venerdì 13 aprile si ascolta la miglior musica di sempre, spettacoli, atmosfere, entusiasmo e voglia di socializzare, al ritmo di una selezione musicale di guest dj che da sempre sanno come scaldare il dancefloor: Moreno Pezzolato, Robbie Dox, Gabriele Palazzolo. Il party inizia ovviamente con Cenando & Ballando nel prive, poi più tardi si balla in main room fino all'alba.

Made Club è la disco più storica di Como e dintorni. Il 14 settembre 2012 è partita l'avventura di Made Club. La location è quella della più storica discoteca comasca, ma la direzione è quella del futuro. Il locale simbolo di questa città, con oltre 40 anni di tradizione, si rinnova radicalmente nello stile senza rinunciare allo spirito che ha fatto divertire tante generazioni. Prima fu il Charlie, poi arrivò il CFC, oggi c'è il Made Club di Como, un locale pensato per far divertire con un certo stile e composto da due sale (privé e main room) che spesso inizia i suoi party con cene scatenate. Tra i tanti top dj che sono passati al Made recentemente ci sono Erick Morillo, Cristian Marchi, Gabry Ponte, Yves V, Dj Antoine e moltissimi altri. Come ogni locale top-class che si rispetti, anche al Made l'offerta è multiforme. Basta muovere un passo per ritrovarsi in un altro universo... Tra i partner della stagione 2017-18 di Made Club Como ci sono Grey Goose (www.greygoose.com), Veuve Cliquot (www.veuve-clicquot.com), Lido di Bellagio (www.lidodibellagio.com), Bar Giuliani (www.bargiuliani.com), Red Bull (www.redbull.it), Anzani Group (www.anzanigroup.it), Ceres Gruppo Moda (www.ceresmoda.com), Noto G Costruzioni (www.notog.it).