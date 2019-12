Entra nel vivo il Premio Giornalistico Otto Milioni. Durante la recente rassegna internazionale di BookCity a Milano, sono stati resi noti i nomi dei vincitori del Premio Internazionale di Giornalismo made in Ischia Otto Milioni 2019. La speciale giuria ha assegnato il primo posto alla giornalista e critica d’arte romana Silvana Lazzarino, mentre al secondo e al terzo posto si piazzano rispettivamente la scrittrice e poetessa Angela Maria Tiberi e il marchigiano Daniele Bartocci, miglior giornalista Under 30 al Premio Renato Cesarini e vincitore Myllennium Award 2019,

Il Premio Internazionale Otto Milioni è stato inserito per il quinto anno consecutivo nella programmazione di Bookcity Milano, un’iniziativa voluta dal Comune di Milano e dall'Associazione BookCity Milano (Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri), a cui si è affiancata l’AIE (Associazione Italiana Editori), in collaborazione con l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e l’ALI (Associazione Librai Italiani), dedicata ad attori protagonisti del sistema editoriale.

La cerimonia di premiazione del Premio Otto Milioni, ideato nel 2013 da Bruno Mancini (Associazione Da Ischia L'arte - DILA) per commemorare il Comm. Agostino Lauro, si terrà a Roma nel mese di gennaio 2020. Nell’occasione sarà disponibile la nuova edizione dell’antologia “Magari un’emozione!” contenente anche interessanti opere narrative.