La MotoGP si sposta in Argentina per il secondo gran premio del 2018

Dal prossimo venerdì riprenderà la MotoGP con il secondo appuntamento della stagione che vedrà i piloti impegnati, da venerdì 6 a domenica 8 aprile, sul circuito di Termas de Rio Hondo per contendersi la vittoria nel Gran Premio di Argentina.

Nel 2017 furono Maverick Viñales e Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) ad imporsi con, rispettivamente, un primo ed un secondo posto dopo la caduta di Marc Marquez (Repsol Honda) a pochi giri dalla fine.

Quest'anno, però, il 93 della Honda sembra aver già risolto tutti i problemi della messa a punto della sua moto, come ha dimostrato il testa a testa con Dovizioso sul circuito di Losail. Quindi il prossimo fine settimana sarà tra i favoriti.

Si potrebbe dire altrettanto di Dovizioso se non fosse che in Argentina il pilota della Ducati da due anni non riesce a finire una gara... e neppure per colpa sua! Difficile, invece, aspettarsi molto dal compagno di squadra Jorge Lorenzo che ancora non pare aver preso confidenza con la moto 2018.

Stessa fotografia in Yamaha con Rossi che nel primo GP della stagione è riuscito ad "addomesticare" la sua M1 arrivando sul terzo gradino del podio, mentre Viñales è riuscito a limitare i danni di una corsa anonima solo con un buon finale, dando però la sensazione di essere la copia sbiadita del pilota che ad inizio 2017 si era proposto come credibile vincitore della classifica del mondiale.

Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), tra i protagonisti del primo GP, sembra ripetere la stagione 2017 con ottime prestazioni in qualifica e ad inizio gara, per poi non riuscire - anche per motivi tecnici - ad avere quel guizzo in più per poter arrivare in fondo alla gara per contendersi la vittoria con i migliori.

Nel prossimo GP, infine, sarà interessante vedere se Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) saprà ripetere l'ottima prestazione fornita in Qatar dove, al suo debutto assoluto nella categoria regina, è riuscito a conquistare i suoi primi tre punti nel mondiale.

Le prove libere di venerdì 6 aprile inizieranno alle 14:55 ora italiana.