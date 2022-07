All'ombra di Diabolik, ovvero si vivono tempi inattesi e ci vorrebbero degli eroi per rimetterli in carreggiata.

Al momento, però, pare che in giro ci siano solo un paio di anti eroi. Il primo è il conosciutissimo Diabolik. Il secondo è nuovo di zecca: si chiama Ombre Noire. Magari potrebbero fare loro qualcosa. Di sicuro faranno compagnia in questa afosa stagione estiva del 2022.

Comunque, a proposito di Ombre Noire, è un personaggio ideato dallo scrittore Mimmo Parisi. Di questo autore ricordiamo la precedente presenza negli store legata al fortunato libro in perfetto stile young adult, Nemmeno il tempo di un abbraccio.

All'ombra di Diabolik, (PlanetEdizioni)

Va da sè, visto il titolo, che il modello al quale ha mirato Parisi, è il personaggio lanciato da Angela Giussani. Tuttavia se la partenza è legata al cupo personaggio di Clerville, l'arrivo sfocia in tempi e vicissitudini strettamente post novecenteschi.

Una storia da superare

La trama del romanzo segnala un disagio iniziale della figura principale del thriller, che farà di sicuro compagnia sotto gli ombrelloni. Alla fine le grandi e le piccole storie hanno origini simili. Le grandi hanno una risonanza sociale legata a nomi conosciuti. Le seconde fanno parte del sottobosco popolare, conosciute dal salumiere e dal ciabattino.

Personaggi

Quella narrata in All'ombra di Diabolik parte dal basso e arriva in alto. Be', più o meno: se l'essere ricercato dalla polizia internazionale vale come un 'alto', allora è così. Altre figure salienti del romanzo sono Bastien, un chimico che prende Francis (Ombre Noire in borghese) sotto la sua protezione). Poi di sicuro Carole Black, la ragazza con la quale farà coppia. Infine, Durand, un ispettore onesto e deciso a mettere dietro le sbarre il criminale Francis. Magari, in altre occasioni sarebbero stati amici. Ma al momento sono su palizzate contrarie.