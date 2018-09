Spunta un dossier albanese che svela un intrigo tra estremismo islamico e imprenditoria pugliese

In un rapporto di polizia rivelato da alcuni quotidiani albanesi sono emersi nei giorni scorsi dei forti legami tra l’Albania e la Puglia nel merito di supporto ad organizzazioni estremiste islamiche.

In particolar modo risulterebbe un ruolo molto attivo dell’imam di Bari Omar Sharif Lorenzini, già arrestato nei mesi scorsi, nella gestione di trasferimenti di denaro attraverso società di servizi albanesi gestite da italiani.

Dalle pagine di un noto quotidiano albanese riscontriamo il nome di una società, Italian Network, gestita da due italiani, residenti a Bari Roberto Laera e Fabio Spilotros che rappresentano il sistema di certificazioni Halal facente capo all’imam barese nel paese delle aquile.

Con buona probabilità i due, supportati anche da relazioni istituzionali, come ad esempio il console albanese Anila Bitri che appare tra i partner istituzionali della società ritratto in alcune occasioni ufficiali, hanno goduto è ancora oggi a quante pare godono di ampie protezioni politiche che permettono all’organizzazione capitanata dal Lorenzini di effettuare operazioni di trasferimento di denaro sospetto in una rete di collegamento che va dall’Albania fino all’Iran.

A quanto si apprende fra l’altro, inconsapevolmente, sono state coinvolte anche istituzioni religiose cattoliche presso le quali questa società di facciata patrocina diversi eventi.

La società dovrebbe avere sede in uno dei palazzi più lussuosi della capitale albanese ma da una rapida ricerca effettuata contattando la società immobiliare proprietaria del grande complesso, la stessa ha negato di conoscere l’azienda nè di aver mai stipulato un contratto di affitto con tale società, e qui il mistero si infittisce ancora di più, perché, stando sempre alle fonti citate nei quotidiani albanesi, la struttura societaria organizzata da Lorenzini con il suo consulente Roberto Laera potrebbe aver visto coinvolte aziende italiane che hanno affidato alla stessa Italian Network la gestione dei loro affari commerciali in Albania attraverso l’emissione di documenti fiscali reali ma non autorizzati dagli emittenti per favorire una frammentazione di movimenti di denaro di piccoli importi atti a non insospettire gli istituti di credito locali e la normativa antiriciclaggio.

Stando ad alcune stime effettuate da un esperto di finanza internazionale da noi contattato, con questo sistema l’organizzazione avrebbe potuto circuitare, frazionandolo, circa un milione di euro a settimana per poi trasferirlo a destinazione attraverso diversi cittadini iraniani residenti da anni in Albania (l’emigrazione iraniana è molto importante in Albania da diversi anni e la popolazione di immigrati iraniani è la prima per numero residente nel paese) sfruttando la legge locale bancaria che permette prelievi di contante dagli sportelli con una certa disinvoltura.

Di sicuro è che la rete di coperture politiche di cui godono è ampiamente radicata e ben remunerata dall’organizzazione, in un paese, ricordiamolo, che è al 91º posto nella lista dei paesi più corrotti del mondo.