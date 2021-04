in promozione il singolo dell’artista. Il coraggio di amare

Il brano nasce un sera di Gennaio, musica e testo insieme. È molto facile, al giorno d'oggi, sentire di non avere un posto nel mondo e trovarlo all'improvviso negli occhi di qualcuno, desiderare di abitare tra quelle braccia lontano dai problemi di tutti i giorni.

L'ambientazione è particolare: il mare. Non servono molte parole, quando si sta bene con qualcuno è sufficiente condividere un telo, una pizza e il silenzio di una notte in spiaggia. La canzone quindi è sia una dichiarazione di amore che una preghiera: "non andare via anche se lo diranno gli altri" sta a significare quanto, di questi tempi, si dia molta più importanza a quello che pensano gli altri piuttosto che a quello che pensiamo noi. Bisogna avere il coraggio di amare, il coraggio di restare, anche se è difficile, anche se abbiamo tutti contro, anche se....

Biografia Ade

Adele Salvucci, in arte Ade, nasce a Celano nel Settembre del 1995 e si avvicina alla musica e al canto all'età di 10 anni. Intraprende lo studio del violino non per sua scelta ma se ne innamora a tal punto da farne una professione. Nel luglio del 2019 si laurea nella triennale di violino al conservatorio statale di musica a Casella di L'Aquila.

Trova la sua strada nel canto grazie allo studio con Grazia Di Michele, quest'ultima è fondamentale nel suo percorso di crescita artistica: inizia infatti a scrivere suoi pezzi proprio grazie agli stimoli ricevuti da Grazia.

Tra le molteplici esperienze musicali a cui ha partecipato ricorda l’A.Y.P.O. (Avezzano Young Pop Orchestra) e l’esibizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione del GEF (Festival mondiale di creatività nella scuola). Come violinista, la partecipazione al concerto per i cinquanta anni di carriera di Vittorio De Scalzi presso il teatro San Carlo di Napoli e il concerto presso l’Auditorium Parco della Musica, con Fabrizio Bosso e letture di Alessandro Preziosi. Nel 2019 ha ideato “I Festival delle Piccole voci” ad Avezzano con la partecipazione straordinaria di Roberto Nobile.

Contatti social artista:

Facebook:

https://www.facebook.com/Adele-Salvucci-2193603300852136/

Instagram:

https://www.instagram.com/adele_salvucci/