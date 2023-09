A tutti i Letterati ed Artisti di Arte Visiva interessati, a decorrere dal 15 settembre, sono aperte le iscrizioni ai due Bandi promossi dall'Accademia Tiberina di Roma.

Il primo riguardante la Letteratura, mentre il secondo integra la Letteratura all'Arte Visiva.

Nell'attesa che siano disponibili sul Sito Ufficiale dell'Accademia Tiberina, potrete scaricare i Bandi e la documentazione a loro collegata, a questo link: https://www.francospada.com/bandi-e-concorsi/ condividete sui vostri profili, al fine di dare comunicazione a vostri amici che potrebbero essere interessati a partecipare almeno ad uno dei Bandi se non ad entrambi. Vi ringrazio fin da ora per la disponibilità che darete.

Aperto in forma gratuita anche a tutte le Scuole che intenderanno partecipare.