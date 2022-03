Esce l'11 marzo 2022 "Io per te morirei", il nuovo singolo dei Ferrinis, i fratelli Mattia e Maicol Ferrini. Dopo diversi brani che in meno di due anni li hanno fatti crescere nel panorama pop italiano, ecco un'altra canzone che regala ritmo ed emozioni.



"Io per te morirei" è infatti un viaggio attraverso eclettici suoni synth wave, un connubio tra atmosfere musicali del passato, del presente e del futuro. Come sempre i Ferrinis, originari di Forlì e quindi romagnoli al 100%, innovano e contemporaneamente danno energia.



In altre parole, "Io per te morirei" ha tutte le carte in regola per poter entrare nelle playlist (e nel cuore) di chi, tra primavera ed estate 2022 ha voglia di divertirsi ed ascoltare un sound innovativo.



Ma chi sono Mattia e Maicol Ferrini? Classe 1997/1998, i due fratelli Ferrini nascono a Forlì ed hanno un anno di differenza: sono fratelli anche se molti le scambiamo per gemelli. Fin da piccoli coltivano la passione per la musica in particolare per la dance, che è durata fino alla loro adolescenza.



Avevano quasi deciso di fermarsi, senza però mai mollare la musica... fin quando nel giugno 2020 pubblicano il loro primo singolo, "Balla Con La Luna". Su YouTube e altrove è un grande successo. Da allora di strada ne hanno fatta un bel po'. I numeri parlano chiaro: i loro video sono arrivati a milioni di visualizzazioni, su Spotify sia "Sale" sia "Davy Crockett" hanno superato i 500.000 ascolti e su Instagram (https://www.instagram.com/ferriniis/) i fan sono ormai più di 13.000.



Ferrinis - Io per morirei su YouTube

youtu.be/EZrA0Wb3IaQ