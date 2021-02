L'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha annunciato per il 2022 una nuova missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per Samantha Cristoforetti. Missione per quale, secondo indiscrezioni, potrebbe essere utilizzata la navicella Dragon di SpaceX-

Samantha - spiega uno nota dell'Esa - appartiene al corpo astronauti di ESA dal 2009 e questo sarà il suo secondo volo nello spazio. Nella sua prima missione ‘Futura’ del 2014-15 ha trascorso 200 giorni in orbita, svolgendo ricerca scientifica e attività operativa sulla Stazione Spaziale Internazionale in veste di ingegnera di volo per la spedizione 42/43.

Una volta tornata sulla Terra, Samantha Cristoforetti ha lavorato presso il Centro Astronauti Europeo dell’ESA (EAC) a Colonia, Germania, dove ha guidato il team “Spaceship EAC”, formato da studenti e studentesse e giovani professionisti e professioniste al lavoro sulle sfide tecnologiche delle future missioni lunari. È stata poi rappresentante degli astronauti nel progetto Gateway per realizzare una stazione spaziale nell’orbita lunare e nel 2019 è stata comandante di NEEMO23 (NASA’s 23rd Extreme Environment Mission Operations),una missione di dieci giorni nell’unica stazione di ricerca sottomarina al mondo, la Aquarius.

Samantha è entusiasta di partire per la sua seconda missione spaziale:“La Stazione Spaziale Internazionale è l’avamposto dell’umanità nello spazio. Si tratta di una meraviglia ingegneristica, un luogo di cooperazione internazionale pacifica e fruttuosa, un laboratorio interdisciplinare dedicato alla scienza in ambiente di microgravità.È il nostro primo passo verso una presenza umana continua nello spazio. Nel prepararci al prossimo passo di questo decennio, che prevede un’infrastruttura umana permanente nell’orbita lunare, sono emozionata e onorata di tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale, la mia casa lontano da casa.”