Il principe Harry e Meghan Markle hanno firmato un contratto pluriennale con Netflix. L'obiettivo della coppia, che da reale è adesso diventata televisiva, "sarà creare contenuti che informino ma anche diano speranza", secondo quanto da loro comunicato in una nota.

"In qualità di neo-genitori - prosegue il comunicato - anche per noi è importante realizzare programmi familiari stimolanti. Le nostre vite, indipendenti l'una dall'altra, e come coppia, ci hanno permesso di comprendere il potere dello spirito umano: il coraggio, la resilienza e il bisogno di connessione".

Tutto "questo" sarà pagato da Netflix con 150 milioni di dollari.

Il ceo di Netflix, Ted Sarandos, ha detto di essere "incredibilmente orgoglioso" che la coppia reale abbia scelto Netflix come "loro casa creativa".

L'accordo pluriennale comprenderà la realizzazione di documentari, serie, lungometraggi, spettacoli e programmi per bambini.