Clearbnb: la startup Siciliana nel settore degli Affitti Brevi

Negli ultimi anni la Sicilia risulta tra le mete più richieste,Nel 2018 le presenze turistiche raggiungono i 14,7 milioni, con un aumento del 7,3% negli ultimi dodici mesi (+1 milione sul 2016), valore vicino al massimo storico del 2014 di 14.704.926 presenze e il massimo storico di 4.857.542 arrivi (+449 mila sul 2016, pari al +10,2%). L'Isola si posiziona in decima posizione tra le regioni italiane per numero di arrivi, che rappresentano il 3,9% dei turisti che hanno effettuato un viaggio in Italia, e al 13° posto, per numero di presenze, che rappresentano il 3,5% del numero complessivo di notti trascorse dai clienti negli esercizi recettivi presenti in tutta la Penisola.

Un vero e proprio incremento che ha spinto numerosi privati e operatori turistici ad investire nel settore immobiliare e delle case vacanza sempre più gettonate, per questo motivo nasce Clearbnb una startup di successo con sede a Taormina specializzata nella gestione completa di Appartamenti,Case Vacanza,Ville e Hotels.

Clearbnb è una startup nata proprio per la gestione di appartamenti e affitti brevi, una soluzione chiavi in mano per i proprietari di case vacanza e strutture ricettive che necessitano di aiuto nella gestione dei check/in check/out, delle pulizie, biancheria e della gestione delle prenotazioni, un nuovo modello di business difronte al boom degli affitti brevi che negli ultimi anni ha registrato un incremento del 10%.

Clearbnb nasce nel 2017,un progetto sviluppato da Alessio Nolè CEO & Fondatore della Startup,che nei primi mesi di vita inizia ad operare su alcuni appartamenti a Taormina, nel corso del 2018 l'attività si espande anche sulle città di Catania e Messina dove riscuote grande successo. Nel 2019 Clearbnb si prepara ad aprire le porte alle società specializzate nell'investimento in startup, puntando ad espandersi sul territorio nazionale.

“Il proprietario ci consegna le chiavi del suo immobile e noi lo prendiamo in gestione... Facciamo le foto, pubblichiamo gli annunci sulle piattaforme , accogliamo gli ospiti, ci occupiamo delle pulizie,della biancheria e del check/in , ci occupiamo della risoluzione dei problemi che molto spesso si presentano durante il soggiorno e offriamo al proprietario tutta l'esperienza e le competenze professionali di altissimo livello. “Il proprietario dovrà solo incassare le rendite.”

L’Agenzia attualmente opera a Taormina, Catania e Messina e offre pacchetti personalizzati in base alle esigenze dei propri clienti.

Ulteriori approfondimenti sono disponibli nel sito: www.clearbnb.it