Nei media si leggono informazioni di ogni tipo e contento su progetti di miglioramento nella generazione dell’ energia che consuma combustibili fossili ( petrolio , gas e carbone ) che sono dannosi per le emissioni verso l’ ambiente , per l’ economia del paese e delle famiglie e destinati nel lungo periodo all’ esaurimento delle fonti .

Si tratta di percorsi lunghi nel tempo , di difficile attuazione e forse senza un finale garantito .Non viene data alcuna importanza a iniziative più semplici mirate alla riduzione all’ origine del consumo che dipendono solo dalla nostra volontà , non richiedono investimenti importanti e nella maggioranza dei casi comportano anche un beneficio economico .

L’ elenco delle azioni possibili e’ lungo ma quelle riportate nel seguito possono generare risultati importanti ed immediati se attuate in maniera massiva .

1. Condivisione dell’ auto negli spostamenti quotidiani

E’ accertato che ogni giorno si movimentano milioni di auto occupate da una sola persona per l’ andata e il ritorno al/dal lavoro mentre si può con una minima ricerca sui social condividere il mezzo con altri che fanno lo stesso percorso .

Nel caso di utilizzo di una sola auto a rotazione settimanale con 4 persone a bordo , nel mese si possono ridurre i consumi individuali e le emissioni del 75%

2. Spesa nei negozi sotto casa

Si puo’ tornare ad un metodo antico di fare la spesa nei negozi di quartiere raggiungibili senza usare l’ auto dove :

· L’ acquisto più frequente e mirato riduce lo spreco

· Il commerciante è motivato a “ servire bene “ il cliente perché’ è importante che torni

· Il peso eccessivo da traportare limita o evita l’ acquisto di cose non essenziali

· Si compra quello che è disponibile e non tutto quello che vogliamo

Oltre il minor uso dell’ auto , si riduce la produzione di rifiuti e molti dei prodotti freschi vengono dalle vicinanze

3. Riduzione degli acquisti on line

L’ acquisto di prodotti on line è ormai in uso dovunque e in continua crescita ma le conseguenze sull’ ambiente sono solo negative :

· La logistica delle consegne a domicilio ( mediamente 100 pacchi al giorno per ogni corriere ) comporta un maggior percorso stradale e ha un pesante impatto sulla viabilità delle nostre città .

· La non rara assenza del destinatario o l’ esecuzione del reso raddoppiano i percorsi

· Si genera inevitabilmente un packaging aggiuntivo con il conseguente aumento dei rifiuti che , come meglio detto sotto , sono “ energeticamente “ dannosi .

La soluzione c’è e consiste nel tornare indietro all’ acquisto diretto con vantaggi enormi :

· L’ acquisto può avvenire nel corso delle nostre normali attività di spesa senza aggiungere nulla in termini di maggior percorso

· Si può vedere , toccare e provare il prodotto

· Non richiede alcun imballaggio aggiuntivo.

· La consegna è immediata

· In tempi di saldi ( ormai sempre ) si spende anche meno

4. Riduzione della produzione dei rifiuti urbani

La gestione dei rifiuti e’ una importane fonte di consumi di energia perché’ la principale attività richiesta è la loro movimentazione .

Ogni anno circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani sono prelevati nei punti di resa , raggruppati e inviati nei centri di smaltimento dove si producono altri rifiuti residuali da trasferire in altri siti.

Si tratta di trasporti a bassa resa in peso perché’ il peso specifico medio è basso .I mezzi di medie o grandi dimensioni , saturi nella loro capienza volumetrica, devono comunque trasportare il loro peso eseguendo percorsi lunghi spesso oltre i confini regionali , in qualche caso oltre quelli nazionali .

Nel’ attesa di provvedimenti legislativi che forse non arriveranno mai esiste la possibilità di ridurne la produzione modificando molte nostre scelte senza conseguenze sui nostri stili di vita .

Le principali sono :

1. Acquistare prodotti sciolti serviti al banco in sostituzione di quelli preconfezionati ( frutta, verdura, salumi , carne , pesce )

2. Dove il confezionamento è obbligato evitare quelli voluminosi o doppi

3. Per prodotti non deteriorabili preferire le unità di maggior contenuto

4. Nel conferimento limitare gli ingombri di carta , plastica e vetro con banali attivita’ di frazionamento in piccole parti .

5. Abbandonare le logiche dell’ usa e getta verso quelle piu’ antiche dell’ usa , lava e riusa

6. Ridurre lo spreco alimentare ormai ricorrente e dannoso perche’ produce il rifiuto del contenitore e del contenuto .

Possiamo misurare il miglioramento della nostra produzione attuale ( 1,4 kg/ giorno/persona ) con il controllo della frequenza dei conferimenti ai punti di ritiro e scoprire che si puo’ ottenere senza fatica un minor apporto del 50%.

5. Non acquisto dei prodotti energivori

I prodotti surgelati consumati per oltre un milione di tonnellate /anno sono una delle peggiori invenzioni del nostro tempo perche’ comportano un consumi importanti a fronte di benefici modesti .Serve energia per il congelamento a 20 gradi sottozero ,lo stoccaggio , la conservazione durate il trasporto , il mantenimento nei banchi frigo di negozi e supermercati e ,al momento dell’ uso non programmato , per il decongelamento .

Come per tutto il settore alimentare esiste la non vendibilta’ alla scadenza ed il relativo scarto rende vano tutto il lavoro di conservazione fatto .

Nella stesa categoria rientrano i molti prodotti che arrivano al consumatore finale avendo fatto migliaia di kilometri su strada / mare / aria .

Non e’ obbligatorio acquistarli , esiste sempre l’ alternativa ampiamente meno dannosa verso l’ ambiente e forse anche a minor prezzo .

6. Migliore gestione del riscaldamento e del raffrescamento

Possiamo intervenire sul nostro benessere rinunciando a qualcosa .

Nel riscaldamento l’ abbassamento della temperatura ambiente richiesta riduce le dispersioni e accorcia i tempi di risalita . I mitici 20 gradi definiti in periodi quando non esisteva il caro gas e l’ inquinamento atmosferico possono essere abbandonati a favore di 17- 18 gradi adeguando il nostro abbigliamento in casa e sul posto di lavoro.

Il risparmio e’ superiore al 10% e cresce molto con la dimensione della gestione centralizzata dove le dispersioni sono enormi e dipendono dalla temperatura dell’ acqua distribuita .

Rispetto al passato sta crescendo il sotto utilizzo degli appartamenti o completo ( chiusi 365 giorni l’ anno con le utenze staccate ) o usati occasionalmente come seconde case e/o affitti brevi .

Per gli appartamenti riscaldati confinanti le superfici di pavimento , soffitto e pareti interne diventano disperdenti verso altri ambienti che sono mediamente a 10 gradi inferiori al nostro . Anche In questi casi mantenere bassa la temperatura richiesta riduce il danno .

Nel raffrescamento è possibile limitare i consumi preferendo la deumidificazione sempre disponibile e che comporta una riduzione dei consumi del 30% circa . Abbassando in maniera significativa l’ umidità la sensazione di benessere aumenta senza dover ridurre anche la temperatura ed è più facile il mantenimento .

7. Autoproduzione del cibo

Chi legge questo articolo e ha una cinquantina di anni alle spalle ricorda come nel passato le famiglie ricavavano prodotti alimentari dalla coltivazione della terra e dall’ allevamento di piccoli animali .

Si può tornare indietro o disponendo o acquistando o affittando un terreno da utilizzare per l’ autoproduzione del cibo finalizzata a soddisfare i bisogni della famiglia .

Non e’ difficile da realizzare ne’ economicamente ne’ praticamente .All’ inizio si può commettere qualche errore ma i risultati di medio periodo sono certi.

Si tratta di un green per eccellenza dove:

· La produzione e’ a Km zero

· Non produce rifiuti ma anzi recupera l’ organico che è cibo per gli animali

· Gli alberi piantati assorbono anidride carbonica dall’ atmosfera

· Gli escrementi degli animali sono concime per il terreno

Certamente occorre fare qualche modifica al nostro stile di vita consistente nel:

· Consumare quello che produciamo e non quello che vogliamo

· Trasformare in “ conserve “ gli esuberi di produzione da usare nei periodi meno favorevoli

· Alimentare , pulire e curare gli animali dalla nascita fino alla fine della loro crescita

· Tornare allo scambio di prodotti con il “ vicino “ al posto del denaro

La conclusione di questo articolo è un invito ad una parziale inversione di marcia sulla strada che stiamo percorrendo e che ci sta portando in un vicolo cieco . Le poche azioni dette possono :

· Iniziare subito e crescere nel tempo verso macro risultati ottenuti dalla somma di micro decisioni

· Essere fatte senza investimenti importanti ma anzi in molti casi generando benefici economici ,

· Essere monitorate in autonomia acquisendo il miglioramento tra oggi e ieri su noi stessi

Un grande aiuto lo darà il mercato che , a seguito dele riduzioni dei volumi di vendita , aumenterà i prezzi incentivando ulteriormente le iniziative di non acquisto .