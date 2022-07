Il Sole, il mare cristallino del Salento, la musica, la splendida spiaggia di Baia Verde: Zen Beach è da sempre il luogo perfetto per vivere l'estate di Gallipoli al centro della scena, in una spiaggia piena di servizi e relax che ogni giorno celebra la magia dell'estate.



Una location così, decisamente social, una spiaggia tutta da vivere con gli amici e le amiche, sembra decisamente perfetta come luogo di vacanza per content creator alla ricerca della cornice perfetta per creare contenuti.



Che succede infatti a Zen Beach dal 4 al 7 luglio 2022?



Arriva Defhouse - https://www.instagram.com/defhouse/ - la prima Concept House in Italia e al mondo in cui gli inquilini vengono stimolati in continuazione a coltivare il proprio talento.



Alessia Lanza, Yusuf Panseri, Simone Berlini Davide Moccia, Emily Pallini, Florin Vitan, Marco Bonetti e Yasmin Barbieri, creator decisamente affermati su TikTok, Instagram e non solo, per qualche giorno lasciano la loro house milanese per godersi il sole e il mare del Salento a Zen Beach, a Baia Verde Gallipoli (Lecce) e divertirsi sulla spiaggia.



Chi ha voglia di fare 4 chiacchiere dal vivo e/o foto insieme a loro può quindi fare un salto a Zen Beach, hot spot perfetto per godersi un mix vincente di Salento, sole, mare e servizi dalle 7 alle 20, ogni giorno. Zen Beach offre poi colazioni, pranzi on the beach, happy hour pomeridiano, champagnerie, Zen Beach è sempre all'altezza delle aspettative dei più esigenti.



Ad esempio, il servizio ristorazione di Zen Beach propone deliziosi antipasti, cucina tradizionale, asiatica e sushi. Non è tutto, il menu propone anche ricche insalatone, piadine, toast, panini, frise e tanta frutta fresca di stagione.



Zen Beach - Litoranea Gallipoli - Leuca località Baia Verde - Gallipoli (LE)

https://www.instagram.com/zenbeachgallipoli/

https://www.lidozen.it/