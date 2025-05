Giallo Creighton: clonazione umana tra New York e Svezia. Scopri il mistero de “I miei cloni” di Patrizia Riello Pera. Scopri di più su Alessandria Today!Alessandria Today Italia News Media — The house of culture

Cari amici vicini e lontani,

un po' di anni fa, Sovera Edizioni pubblicò un mio libro intitolato I miei cloni, quando ancora non pensavo alla serie Le indagini dell’ispettore Creighton. Vorrei condividere con voi l'idea che ha preso forma in quel volume. L'ispirazione per quel romanzo nacque da un'immagine precisa: un giallo internazionale che non fosse solo un'indagine classica, ma che si espandesse, si ramificasse, toccando corde più profonde. Volevo mettere al centro una donna, non come vittima passiva, ma come forza motrice, spinta dal desiderio viscerale di svelare il mistero che la vedeva protagonista.

Un mistero, peraltro, che si intrecciava con i fili di una organizzazione complessa e spietata.Scriverlo è stato un processo di scoperta, un cercare di capire come quegli elementi potessero legarsi in modo coerente e avvincente. L'intento era costruire una trama che, partendo dall'individuo, si allargasse fino a coinvolgere scenari ben più ampi, mantenendo sempre alta la tensione. Ricordo l'attenzione che ho posto nel delineare i contorni di questa "organizzazione", affinché non fosse solo un'entità astratta, ma qualcosa di tangibile, quasi un personaggio a sé stante, con le sue regole e le sue zone d'ombra. E poi, naturalmente, c'era l'ispettore Creighton, un osservatore attento dalla mente acuta e dal fascino discreto.

I miei cloni è nato con l'idea di offrire una lettura che non si esaurisse nella semplice soluzione di un enigma, ma che invitasse a riflettere su quanto, a volte, la verità possa essere più complessa e sfaccettata di quanto si immagini. Nel cuore de I miei cloni pulsa una trama delicata e complessa: il punto cruciale della storia è la clonazione umana e il traffico di bambini, con riferimenti drammatici alla pedofilia. L'azione si dipana inizialmente a New York, per poi spostarsi in una Svezia che, per la serie, ha rappresentato scenari inediti e atmosfere diverse. Questa scelta geografica mi ha permesso di esplorare contesti nuovi e di inserire l'indagine in un ambiente visivamente e culturalmente differente da quelli solitamente trattati.



