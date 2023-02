Il Fascismo ha rappresentato una delle pagine più buie della storia italiana, ma non è mai sparito dal nostro Paese. Per quanto lo si ritenga un rottame del passato, si è rivelato uno spettro che ha cavalcato i tempi, insidiando continuamente la nostra democrazia.

Diceva Indro Montanelli che nessuno capirà mai niente del proprio presente se non conoscerà anche il proprio passato. E il nostro passato è stato la storia di una spaventosa lotta tra le istituzioni democratiche e le istanze neofasciste che tramarono per risalire al governo. Ci provarono nel 1964 con il Piano Solo, ma quel piano fu sventato dagli americani che non gradivano che in Italia ci fosse una nuova dittatura. Ci riprovarono nel 1970 con il generale Giulio Valerio Borghese, ma anche quel colpo di Stato fu sventato dalle potenze occidentali che temevano l’inizio di una sanguinosa guerra civile in Italia.

Il Fascismo non è stato un incidente di percorso: è stato lo specchio dello spirito autoritario degli italiani. Una inclinazione che preparò il terreno adatto per una pletora di neofascisti che, archiviati i progetti golpisti, indossarono la maschera del terrorismo nero, dell’eversione di destra, quella delle bombe nelle stazioni e nelle piazze. I nostalgici delle camice nere si riciclarono come bombaroli, trasformando l'Italia in un campo di battaglia e innescando una “guerra civile di bassa intensità” tra i fedelissimi del Fascismo e i fedelissimi della Repubblica.

Certo, quel periodo buio è finito, ma lo spauracchio è rimasto vivo. Solo che da allora il Fascismo ha messo da parte la lotta armata per vestirsi di politica, mimetizzandosi prima nel Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante, poi nel partito di Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini. Lo stesso partito dove militava Giorgia Meloni che, con Fratelli d’Italia, ha compiuto l'impresa di riportare il Fascismo al governo, con l’appoggio di quegli italiani che vogliono qualcuno che pensi per loro, poi, se non ci riesce, lo mettono a testa in giù.

Che Fratelli d'Italia sia fiera erede del Fascismo non è un mistero. La stessa Giorgia Meloni si è sempre identificata in Benito Mussolini, facendone il suo politico di riferimento. Adesso che è al governo, sta mettendo in pratica idee che hanno una chiara matrice autoritaria. Basti pensare alla legge contro i raduni giovanili, preludio del divieto di manifestazioni, all’intenzione di inserire l’obbligatorietà allo sport per i giovani, all’inserimento della Giornata Nazionale dei Figli d’Italia, alla lotta contro gli immigrati per salvare la pura razza italiana.

A questo va annoverato il vergognoso attacco di Donzelli in Parlamento contro il Partito Democratico, accusato di essere complice di terroristi. Quasi un modo per delegittimare pubblicamente gli oppositori e legittimare politiche autoritarie contro l'ala avversaria della politica. Un modus operandi che, piaccia o non piaccia, rievoca gli spettri della storia, il pugno duro del Duce e ripropone derive autoritarie molto pericolose per la tenuta democratica del Paese.