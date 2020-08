Telegram da molti viene vista come l'alternativa "low level" a WhatsApp, ma in realtà sotto molti aspetti è migliore, anche se meno diffusa (ma in continua crescita, tanto che ha già superato i 400 milioni di utenti).

Rispetto a WhatsApp, Telegram presenta tante funzionalità interessanti, ma fino ad oggi era impossibile effettuare videochiamate.

Da oggi, però, anche su Telegram arrivano le videochiamate e questo rende questa app di messaggistica ancora più interessante, tanto da poter sostituire in toto la più affermata WhatsApp.

Da non dimenticare, inoltre, che Telegram fin dalla nascita punta molto sulla sicurezza (tramite codifica) e questo aspetto è stato considerato anche all'interno delle videochiamate, la cui funzionalità, è però da sottolineare, è ancora in modalità sperimentale.

Alla funzionalità videochiamata, nell'attuale versione "alpha", manca ancora la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo che, però, Telegram ha dichiarato che lancerà nei prossimi mesi.