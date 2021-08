E' un periodo di tanti impegni per Manuel Dallori, professionista che da ben 25 anni lavora mettendo in contatto due settori spesso troppo distanti come il luxury e l'entertaiment di qualità assoluta.

"Da anni cerco sempre di migliorare e superare me stesso, cercando di guardare oltre gli scenari del presente", spiega Dallori, 52 anni, originario di Viareggio e ormai cittadino del mondo visti i successi che ha conseguito in tante città (Zelo's e Zelos Beach a Montecarlo, Beach Club e The Season a Forte dei Marmi, Luminal a Milano, etc). "Chi lavora per far emozionare le persone non può che provare a realizzare ciò che ancora non c'è, andando incontro ad esigenze ancora non così chiare al mercato".

Mentre continua a collaborare con il gruppo Domina, di cui è Corporate Entertainment Director, Manuel Dallori ha appena rilevato il 100% di MD Management & Consulting, società con headquarters a Budapest e Londra che detiene i marchi The Cliff, The Beach e The Season.

"Nel periodo della pandemia, davvero difficile soprattutto per chi si occupa di intrattenimento, eventi e turismo, MD Management & Consulting, non si è mai fermata", spiega Dallori. "Il gruppo si è posizionato anche per entrare nel segmento del franchising di qualità. Credo avrà una forte crescita a livello internazionale nei prossimi anni".

The Beach, il luxury beach club del gruppo, è in apertura per il 2022 in Toscana e pure in Sicilia. Nella seconda location, prima sarà un temporany club, poi nel 2023 il format prenderà vita su una superficie di circa ben 8.700 mq, il che lo renderebbe il più grande Beach Club d'Italia.

The Cliff (theciff.ch), brand studiato per posizionarsi anche in sinergia con gli hotel di lusso nelle metropoli internazionali, aprirà in Svizzera a metà ottobre 2021, in una location mozzafiato sul lago di Lugano, per poi approdare a Budapest ed al Cairo.

Infine, The Season è il brand che il gruppo ha creato per il mercato del franchising "chiavi in mano". "E' un format relativamente semplice da replicare, altamente redditizio", continua Dallori. "The Season non rappresenta solo lusso accessibile e qualità assoluta in ambito food, beverage e intrattenimento. L'eco sostenibilità è un valore chiave di questo progetto".



CHI E' MANUEL DALLORI

Viareggino, classe 1969, Manuel Dallori da ben 25 anni si muove tra luxury, entertainment e turismo. Dopo aver collaborato con brand come Valentino e Gianni Versace, ha creato e portato al successo decine di concept di successo nel mondo, tra cui Luminal a Milano, The Season e The Beach in Versilia, Zelo's e Zelo's Beach a Montecarlo, e The Beach a Sharm El Sheikh, tutti inseriti tra i World's Finest Clubs, ovvero le location più esclusive al mondo. Inoltre è Corporate Entertainment Director del gruppo Domina.