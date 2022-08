Il programma politico di Fratelli d'Italia che sta circolando in questi giorni sui social network è lo stesso che Giorgia Meloni presentò nel 2018, anche se con delle sostanziali modifiche. Un programma che non lascia sperare niente di buono per le donne, nonostante che Meloni potrebbe diventare la prima donna premier in Italia.

Nel documento programmatico si nota come l'obiettivo di Fratelli d'Italia sia quello di mettere in pratica il "più imponente piano di sostegno alle famiglie e alla natalità della storia d’Italia". In altre parole, le donne devono tornare a fare figli, magari aiutate dallo Stato, a condizione che mettano da parte studi e carriere. Questo se da una parte avvantaggia una nazione che invecchia ogni anno, dall'altra presenta una concezione conservatrice della donna, rimandata dietro ai fornelli ad accudire casa e famiglia.

Chi crede che un eventuale governo a guida Meloni possa dare un'accelerata alla parità di genere o all'emancipazione femminile, potrebbe avere un'amara sorpresa. La leader di Fratelli d'Italia vuole famiglie tradizionali, quelle composte da un padre e da una madre. Famiglie in cui non trovano spazio coppie divorziate o famiglie monoparentali, tantomeno le coppie gay e similari. Giorgia Meloni non dimentica mai di citare questi temi nei suoi comizi, anche quando va all’estero, soprattutto in questi Paesi a forte vocazione cattolica, dove questi temi sono particolarmente sentiti.

Anche se non è riportato nel documento programmatico, un eventuale governo Meloni potrebbe intervenire anche sulla violenza sulle donne. Lo scenario peggiore è l'abbandono della Convenzione di Instabul, che mira a prevenire e contrastare la violenza di genere. Un'ipotesi non incoraggiante se si considera che dall'inizio dell'anno si contano già centoventi donne uccise per mano di partner o ex partner. In media una ogni tre giorni.

La Meloni potrebbe seguire l'esempio della Turchia e della Polonia, che sono uscite dalla Convenzione, mentre l’Ungheria dell’alleato Orbán ha rifiutato di ratificarla. A sostegno di questa tesi, c'è l'esempio del gruppo europarlamentare di Fratelli d’Italia che, mesi fa, contestò la proposta dell'Europa di inserire la violenza di genere fra gli crimini sulla base di "categorie sessuali incomprensibili".

Il futuro che si prospetta per le donne con un governo di estrema destra non è quindi dei migliori. Qualche soggetto filo-femminista ritiene positivo che l'Italia possa avere finalmente una donna a Palazzo Chigi. Ma se questo deve andare a discapito delle altre donne, allora c'è poco da esultare. C'è piuttosto da capire che il fatto che una donna sia al governo non è garanzia di condizioni migliori per il genere femminile. Anzi, la storia ha dimostrato come spesso i peggiori nemici delle donne, siano le donne stesse.