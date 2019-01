Emilio e il suo “Dico Bye Bye”

Il nuovo singolo del cantante siciliano Emilio Bellina in arte Emilio.

Emilio ritorna con un mood decisamente fresco per il suo nuovo singolo "Dico bye bye" brano che questa volta non porta la sua firma nel testo ma di due bravissimi cantautori (S.Magnani,S.Sacchi).

Il brano esprime voglia di evadere di staccare la spina dalla routine quotidiana e vivere a 360° lasciandosi dietro pensieri negativi e tutto ciò che non ci fa bene.

Il suo ritornello è molto semplice e melodico rimane facilmente in testa cosi da poter essere subito canticchiato, insomma il brano ha le potenzialità per poter essere un classico tormentone.

"Dico bye bye" ha anche un suo videoclip molto divertente in cui si è cercato di mettere in mostra il lato ironico del testo creando quasi una parodia della canzone stessa, il video interamente girato nella provincia di Palermo è stato realizzato da G. Gigliorosso (Regista), U.Flandina (Operatore video), M.Bellina(Aiuto Regista).

Emilio Bellina in arte Emilio nasce a Palermo (Sicilia) il 09/04/1982, la sua predisposizione per la musica e in particolare per il canto, si manifesta precocemente fin dai primi anni, comincia così la sua passione per la scrittura iniziando a creare i suoi primi testi.

La formazione è principalmente autodidatta solo in età più adulta decide di iniziare a prendere lezioni di canto.

Nel 2014 entra in contatto con un rappresentante dell' etichetta discografica Trecords con cui inizia a collaborare e a novembre del 2015 esce il suo primo inedito "Stai con me".

Nel maggio del 2016 esce il suo secondo inedito "Dove si va" un brano dal ritmo molto spedito, una strofa decisamente movimentata che sfocia un un ritornello solare e orecchiabile.

Nel 2017 il suo primo Album "Atomi" dove l' artista si racconta in ogni singola traccia, Atomi brano che da titolo all' album entra in classifica Airplay come più trasmesso dalle radio nei mesi di marzo/aprile dello stesso anno.

Il 2018 è l'anno di due singoli e di collaborazioni per Emilio a febbraio esce "Tutto è possibile" in featuring con DoppiaElle rapper e amico.

Tutto è possibile è un brano molto solare in cui traspare tutta la voglia di "...non mollare mai...",di lottare sempre per quello in cui si crede anche se questo sembra irraggiungibile.

A distanza di pochi mesi esce "Mi viaje y mi destino" in duetto con Carla Andaloro cantautrice di Messina, un brano dalle sonorità dance/pop con un' influenza latina visto il ritornello in spagnolo.



Inediti pubblicati:

•Stai con me (single 2015)

•Dove si va (single 2016)

•Atomi (Ep 2017)

•Tutto è possibile (single 2018) ft DoppiaElle

•Mi viaje y mi destino (single 2018) ft Carla Andaloro