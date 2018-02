Quattro feste scatenate una di fila all'altra al Circus beatclub di Brescia da venerdì 9 a lunedì 12 febbraio

Venerdì 9 febbraio al Circus beatclub di Brescia il party di Carnevale è Llego la Fiesta Toda la Noche. Al mixer ci sono due artisti che qui sono di casa, ovvero Space e Pasq.

Sabato 10 invece al mixer arriva Stefano Pain con Cire e Jacopo alla voce. Ovvero c'è di che ballare con energia fino a tarda notte ed oltre. Tutti e tre non hanno certo bisogno di presentazioni, visto che sono tra i professionisti più affermati nell'ambiente del clubbing italiano da anni. Ad esempio, Pain è uno dei più apprezzati dj producer italiani ed il suo sound è da sempre vicino alla house melodica. Dj resident di Fidelio Milano, party che fa muovere a tempo ogni martedì, nel weekend è sempre o quasi special guest nelle disco di riferimento di tutta Italia e non solo. Originario di Alessandria, ha iniziato a soli 15 anni, lavorando nei migliori club del bel paese, alimentato dall'amore per la musica e una forte determinazione. Il suo stile ha una forte tendenza verso l'house / electro / progressive in cui melodie e ritmi si fondono insieme..

Domenica 11 invece la festa è White and Gold, un'edizione speciale del party hip hop Rehab The New Order. E' un party carnevale decisamente sfarzoso ce ovviamente il dress code non poteva che essere White & Gold. Un semplice capo bianco e un accessorio dorato, ma ovviamente l'originalità verrà apprezzata, nonché premiata con una sorpresa da Stone Soup. Al mixer ✱ D.Rusich from Lazy Dogs e True Aloe from M&M - #DoubleM. Al microfono Big Tizz.

Lunedì 12 febbraio party di Carnevale è ancora scatenato ed è dedicato a tutti i SuperEroi: si chiama Heroes ed è una festa perfetta per chi ha voglia di muoversi a tempo sentendosi dotato di speciali poter: salvare il mondo muovendosi a tempo, rendere tutti felici con la musica, ballare fino all'alba... insomma è l'evento perfetto per tutti coloro che ballano al Circus ogni weekend.

Circus beatclub

Via Dalmazia 127 Brescia

informazioni 3332105400

facebook.com/circusbeatclubofficial