Xiaomi Mi 9T è la versione global del Redmi K20

Redmi ha da poco presentato il Redmi K20 ed il Redmi K20 Pro, due smartphone molto interessanti che non arriveranno mai sul nostro mercato o meglio arriveranno sì, ma con il nome di Xiaomi Mi 9T e Xiaomi Mi 9T Pro.

Quindi, saranno venduti direttamente da Xiaomi (e non dalla sua controllata Redmi), avranno un nome diverso e saranno le versioni global del Redmi K20 (lo Xiaomi Mi 9T) e del Redmi K20 Pro (lo Xiaomi Mi 9T Pro).

Questo è quello che si può intendere da un tweet condiviso da Xiaomi.

Here's the answer! Mi 9T is coming soon! Guess what T stands for? pic.twitter.com/0mY2N7lnSx