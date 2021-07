Un tribunale belga ha multato i testimoni di Geova di 12.000 euro per incitamento all’odio contro i fedeli che abbandonano la comunità. La Watchtower, infatti, impone ai suoi membri di rinnegare i “fratelli” che hanno lasciato il movimento o che sono stati espulsi da esso. Tuttavia una ex testimone di Geova, Patrick Haeck, ha citato in giudizio l’organizzazione sostenendo che il gruppo religioso viola le leggi antidiscriminazione del Belgio.

Secondo gli avvocati di Haeck, la procedura dell'ostracismo della Watchtower è una pratica diffamatoria perché implicitamente etichetta il fuoriuscito come se fosse una persona perfida e cattiva, anche se questa persona ha deciso di andarsene per motivi suoi. Non è quindi solo una pratica religiosa: è una vera e propria pratica discriminatoria che danneggia la reputazione del fuoriuscito. Secondo il Centro Interfederale per le Pari Opportunità Unia, che ha intrapreso un’azione civile contro le conseguenza legali dell'ostracismo della Watchtower, i testimoni di Geova, imponendo ai loro membri di evitare gli ex fedeli, inculcano nelle menti dei loro adepti un'immagine distorta dei fuoriusciti. Un'immagine alimentata dagli insegnamenti della Watchtower che bolla gli ex membri con epiteti pesanti, come per esempio “malati mentali” o “maiali tornati al loro vomito”. Parole che se oggi le dici a un omosessuale o a un uomo di colore vai incontro a delle conseguenze penali.

Una querelante ha infatti detto durante il processo: “Ti etichettano come un colpevole, quando sei effettivamente la vittima. Le famiglie vengono divise da questa scelta imposta e impossibile tra la famiglia e Dio”. Ecco da dove viene l’argomento della discriminazione: non vieni semplicemente espulso; sei etichettato come una persona maligna. Il giudice ha detto che questo è inaccettabile: “L’associazione diffonde la politica dell’ostracismo alle sue comunità religiose locali e mette così a repentaglio molti pilastri dei nostri diritti fondamentali. La comunità religiosa non si è mai interessata alle conseguenze molto negative per le vittime. È compito della magistratura fermare tali pratiche. Le regole religiose non sono al di sopra della Legge nella nostra società “. Da qui la sanzione pecuniaria che qualche giornale ha riferito non di 12mila ma di 96mila euro.

È una sentenza più che altro simbolica che però potrebbe costituire un precedente giuridico per qualsiasi ex fedele che volesse denunciare la pratica dell'ostracismo. Un precedente che potrebbe essere esteso anche in altre nazioni, dato che uno degli avvocati del Centro Interfederale per la Pari Opportunità ha detto di voler portare la questione all'attenzione della Corte Europea dei diritti umani, il che avrebbe implicazioni molto maggiori per i Testimoni se anche in quella sede fosse emessa una sentenza simile.

I Testimoni hanno detto che questa sentenza viola la loro libertà religiosa e rende un crimine “leggere e seguire ciò che insegna la Bibbia”. Una risposta che non tiene conto però di un particolare: la Bibbia non insegna a odiare il prossimo. Anzi, come dice il Vangelo, "amate i vostri nemici e pregate per loro, perché se amate solo i vostri fratelli cosa fate di straordinario?" (Mt 5, 47).