Dopo il party hip hop che precede San Faustino, ovvero quello di martedì 14 febbraio (lo scriviamo per i non bresciani), se possibile, Circus beatclub - Brescia e mette in fila quella che forse è la settimana più piena di ritmo dell'anno.

Si comincia venerdì 17 febbraio con uno special guest molto amato a Brescia, ovvero Stefano Pain. Il suo sound è house, ma non solo. Originario di Alessandria, è attivo come dj in ambito nightlife & dintorni sin dall'età di 15 anni... ma questo succede a tanti. A pochi colleghi invece capita di scrivere e far uscire dischi come "Quake", pubblicata Revealed, l'etichetta di Hardwell, già dj numero uno al mondo per DJ Mag. La traccia è stata inclusa nella colonna sonora nel recente Dom Hemingway, film hollywoodiano di Richard Shepard con Jude Law, più volte candidato all'oscar. E non è tutto la sua "RAM TAM TAM (Pilot 6 – Armada) è stato scelta dagli Swedish House Mafia per i loro set per diversi mesi ed è presente nel film-documentario "Leave The World Behind".

Si continua la sera dopo, sabato 18 febbraio, con i torinesi DJs from Mars, protagonisti in tutto il mondo con le loro maschere e la loro energia che mette insieme generi diversi e fa saltare in ogni istante. Spesso collaborano con un certo David Guetta e suonano in tutti i festival più importanti al mondo, compreso il Tomorrowland.

Il loro essere mascherati in console sembra mettere al centro non il consueto divismo di tante star del mixer o della musica e neppure chissà quale concetto sofisticato: i DJS from Mars arrivano da parte, hanno la testa nelle loro scatole e fanno divertire come pochi. Al centro della scena non ci sono loro: c'è il divertimento del pubblico. I loro Bootleg ed i loro mash up sono celeberrimi tra appassionati ed addetti ai lavori, li hanno portati al top della scena musicale, fino ad avere una collaborazione costante tanti top dj e qualche tempo fa pure uno spazio specifico su Radio Deejay.

E che succede domenica 19 febbraio? Ecco Tommy Vee (nella foto), altro dj italiano che non ha certo bisogno di presentazioni. Conosciuto anche per la sua presenza in programmi televisivi musicali e comic, è soprattutto, da sempre, un dj producer house di qualità assoluta. Lo dimostra un brano come "Stay" feat Cece Rogers. Tra gli altri, ha collaborato con Laura Pausini, Vasco Rossi, Lorenzo Jovanotti e tanti altri. Resident a lungo come Mauro Ferrucci all'esclusivo Blue Marlin di Ibiza, in console propone soprattutto house.

Sarebbe già abbastanza, ma si continua a ballare, al Circus beatclub - Brescia, anche domenica 20 febbraio, per un party di Carnevale studentesco in collaborazione con AE Staff.



Circus Beatclub - Brescia

Via Dalmazia 127, 25125 Brescia

www.instagram.com/circusbeatclub/

www.circusbeatclub.com [email protected]

info +39 333 210 5400

aperto ogni giovedì, venerdì, sabato, prefestivi ed eventi speciali

ingresso con consumazione ven. e sab. 15 euro; gio. 15 euro uomo, 10 donna