L’ostracismo contro gli ex fedeli è la pratica più deplorevole che praticano i testimoni di Geova. I vertici del gruppo sostengono che chi si associa all’organizzazione è consapevole di ciò che sta facendo, che nessuno lo ha obbligato. E' vero. Ma è anche vero che chi diventa testimone di Geova lo fa perché trova la propaganda di questa religione allettante, di certo ignora ciò che si cela dietro le quinte dell'organizzazione, quello semmai lo scopre solo in seguito, finendo per andarsene deluso e scontento.

Ed è a questo punto che scatta l’ostracismo, ovvero l’isolamento, l’emarginazione e la morte sociale del fuoriuscito. Tutti i suoi ex fratelli sono obbligati a rompere ogni rapporto con lui, che deve essere considerato un morto che cammina, un nemico intorno al quale creare un cordone sanitario. Fin qui nulla di così nocivo, perché una volta andato via è raro che un ex testimone di Geova voglia più aver a che fare con l'organizzazione e con quelli che erano suoi fratelli di fede.

Il problema nasce nel momento in cui a rinnegarlo sono i suoi stessi familiari e parenti, anche loro membri della comunità, che sono costretti a troncare ogni rapporto con il fuoriuscito. Qui nascono i problemi. E sono problemi grossi. Perché sono frequenti i casi in cui i testimoni di Geova hanno rinnegato i propri figli, i propri genitori, i propri fratelli, le proprie sorelle, andando contro legami di sangue solo perché questi avevano deciso di abbandonare la comunità.

Questi sono dati di fatto, non sono menzogne, distorsioni o incomprensioni. Sono dati di fatto messi in risalto dalla cronaca nazionale, che spesso ha parlato di conflitti familiari avvenuti per questi motivi, con figli cacciati di casa o genitori rinnegati, ma anche dalle tante associazioni di psicologi che hanno dovuto prendersi cura dei fuoriusciti, vittime di disagi emotivi che non possono e non devono essere sottovalutati, perché sono il campanello d'allarme che scatta ogni qualvolta si ha a che fare con delle sette fondamentaliste.

La questione è spesso finita nelle aule dei tribunali i quali, però, hanno decretato che emarginare un ex fedele non lede i suoi diritti fondamentali. Ma il problema non è quando a emarginarlo sono i suoi ex fratelli, ma quando a farlo sono i suoi familiari e i suoi parenti. La questione è diventata così delicata che, secondo voci incontrollate, è stata richiesta perfino un'interrogazione parlamentare sull'argomento, perché l'ostracismo dei testimoni di Geova dev'essere considerata a tutti gli effetti una forma di violenza domestica.

I testimoni di Geova, come al solito, si difendono sostenendo che la loro pratica è giustificata della Sacre Scritture. Eppure sembra che il loro fondatore, il pastore avventista Charles Taze Russel, avesse stigmatizzato l’ostracismo, affermando che non è cristiano bandire un fratello solo perché costui, per una motivazione che può anche avere un fondo di comprensione, decideva di abbandonare il gruppo. L’ostracismo fu inventato dai suoi successori che temevano di perdere i fedeli a causa dei loro familiari espulsi.

Non è un caso che molti testimoni di Geova abbiano affermato di non essere contenti di stare dentro l'organizzazione, ma abbiano ammesso di starci contro voglia solo per non perdere i legami che hanno con i loro familiari che sono ancora dentro la comunità. Un fenomeno devastante sotto il profilo umano, che però non deve sorprendere, perché quando una religione e totalitaria e totalizzante, allora le defezioni vengono viste come un tradimento da punire. Un fenomeno che chi si battezza come testimone di Geova non conosce, se non in seguito, quando è ormai troppo tardi per tornare indietro.