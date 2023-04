Al suo debutto assoluto, è di scena domenica 16 aprile allo Spazio Teatro No'hma lo spettacolo Principessa. Una storia napoletana, scritto dal giornalista e critico d'arte Mimmo di Marzio e interpretato da Iaia Forte, con musiche dal vivo del compositore Sandro Cerino.Principessa narra l'antica e misteriosa leggenda di Lucia, anima del Purgatorio venerata dalle donne napoletane che soffrono di pene d'amore e che ad ella chiedono consigli e servigi in cambio delle loro preghiere. In un crescendo di flashback e suspense, su una scena in cui realtà e sogno si mescolano con i suoni creati ed eseguiti da Cerino, il monologo dà voce alle vicende di questa giovane e bella principessa dall'infelice sorte amorosa, regalandoci uno spaccato del ricco e vivace universo del folklore partenopeo.



Iaia Forte torna così sul palco dello Spazio di Via Orcagna da protagonista di uno degli apprezzati appuntamenti domenicali di No'hma, che sarà come sempre a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Così commenta la Presidente Livia Pomodoro: «Iaia, grande interprete di teatro e cinema, rende vivida la nera storia di questo misterioso personaggio. Siamo orgogliosi di poter invitare il pubblico alla prima nazionale di un monologo così affascinante e pieno di umanità».



Mimmo di Marzio, nato a Napoli, vive a Milano, è giornalista, critico d'arte e musicista.

Iaia Forte, napoletana, inizia a studiare violino al Conservatorio, ma poi opta per la recitazione e si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 1987. Con una lunga esperienza nel cinema e nel teatro, è una delle attrici predilette di Leo De Bernardis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Federico Tiezzi ed Emma Dante. Nel 2005 firma la sua prima regia teatrale con Corpo celeste, cui seguirà Erodiade nel 2007.

Sandro Cerino, anche lui nato a Napoli, è un compositore polistrumentista che ha realizzato una quarantina di colonne sonore e sigle fra teatro, corti, cinema e tv, lavorando con molti registi.



LA RASSEGNA

Le Domeniche Speciali di No'hma sono un vero palinsesto nel palinsesto, all'interno di una Rassegna che si distingue per la varietà dei suoi appuntamenti. Musica, letteratura, storia: i grandi artisti e personaggi del passato e della contemporaneità diventano i protagonisti di raffinate monografie, per una serie di pomeriggi all'insegna della cultura e del teatro.



Principessa

Una storia napoletana



testo di Mimmo di Marzio

regia di Iaia Forte e Sandro Cerino

con Iaia Forte

musiche live di Sandro Cerino



Spettacolo domenica 16 aprile, ore 17.

Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria su Eventbrite.



Per info e prenotazioni:

mail: [email protected]

tel.: 0245485085